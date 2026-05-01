ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ NS400Z! ಈಗ ಇದರ ದರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Bajaj Pulsar NS400Z Relaunched: ಬೆಲೆ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ NS400Z ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : May 1, 2026 at 9:20 AM IST
Bajaj Pulsar NS400Z Relaunched: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ NS400Z ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, "ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಉಳಿಯುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬೈಕ್" ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಲ್ಸರ್ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ, ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪಲ್ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಯಾದ ಪಲ್ಸರ್ NS400Z ಅನ್ನು ಮರು-ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಯುವಕರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಬಜಾಜ್ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹೊಸ GST (GST 2.0) ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, 350cc ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಜಾಜ್ ತನ್ನ NS400Z ಮಾದರಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 373cc ಯಿಂದ 349cc ಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೈಕ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1,93,900 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹1,80,092 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹14,000 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಬೈಕನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಸರಿಸುಮಾರು ₹24,500 ವರೆಗೆ ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 40 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಬೈಕ್ ಇಂತಹ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು.
ಹೊಸ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ NS400Z 349.13cc ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಡೊಮಿನಾರ್ 400 ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಘಟಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು 40.6 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ (ಹಿಂದೆ 43 PS) ಮತ್ತು 33.2 Nm ಟಾರ್ಕ್ (ಹಿಂದೆ 35 Nm) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿದ್ದರೂ ಬೈಕ್ನ ಪವರ್-ಟು-ವೇ ಅನುಪಾತವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಬಜಾಜ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕಡಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಂಪನಿಯು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಿಕ್-ಶಿಫ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿ, ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಬಾಡಿವರ್ಕ್ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾರಂಗ್ ಕಾನಡೆ, "ಪಲ್ಸರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ 349 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಪಲ್ಸರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
