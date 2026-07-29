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ಬಜಾಜ್​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​; 6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 10 ಹೊಸ ಬೈಕ್​ಗಳು, ಈ ವಾರವೇ ಪಲ್ಸರ್​ 125/150 ಲಾಂಚ್​!

Bajaj Pulsar New Models Launch: ಮುಂದಿನ 6 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಬಜಾಜ್​ ಪಲ್ಸರ್​ ಎನ್​160 (Photo Credit: Bajaj Auto)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 1:50 PM IST

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Bajaj Pulsar New Models Launch: ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವಾರವೇ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ 125 ಅಥವಾ ಪಲ್ಸರ್ 150 ಮಾದರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಜುಲೈ 30 ಮತ್ತು 31 ರಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಜಾಜ್ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಪಲ್ಸರ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಡನ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಖರೀದಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಐಕಾನಿಕ್ ಪಲ್ಸರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 125 ಮತ್ತು 150 ಎಂಜಿನ್: ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 'N-ಸೀರಿಸ್​' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವು LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕ-ಸ್ನೇಹಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸವಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಬೆಲೆಗಳ ಅಂದಾಜು: ಪಲ್ಸರ್ 125 ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹82,000 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಪಲ್ಸರ್ 150 ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ₹1.2 ಲಕ್ಷವನ್ನು ದಾಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶೋ ರೂಂಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಬುಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳು, ಡೆಲಿವರಿಗಳು: ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್‌ಗಳು ₹1,000 ರಿಂದ ₹5,000 ವರೆಗಿನ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗಲೇ ಡೀಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಪಲ್ಸರ್ 125 ಮಾದರಿಯು ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿವಿಎಸ್ ರೈಡರ್‌ಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಲ್ಸರ್ 150 ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬೈಕ್‌ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆಗಳ ಕುರಿತು ನವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೈಕ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಜಾಜ್‌ನ ಹೊಸ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸಮಯ. ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

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