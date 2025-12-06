ದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ ಎಂಟ್ರಿ: ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್!
Bajaj Pulsar N160 New Variant: ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ N160 ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ USD ಫೋರ್ಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ..
Published : December 6, 2025 at 9:36 AM IST
Bajaj Pulsar N160 New Variant: ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಜಾಜ್ ತನ್ನ 160 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಲ್ಸರ್ ಸೀರಿಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತರುತ್ತಿರುವ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸರ್ N160ನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. N160 ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ತಂದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಅಪ್ಸೈಡ್-ಡೌನ್ (USD) ಫೋರ್ಕ್. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬೈಕ್ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ನ USD ಫೋರ್ಕ್ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಲ್ಸರ್ N160 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್-ಸೀಟ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಸಿಂಗಲ್-ಪೀಸ್ ಸೀಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸವಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಬಜಾಜ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ರೂ. 1.23 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ USD ಫೋರ್ಕ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಜಾಜ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಸವಾರರಿಗೆ ಅದರ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಬಜಾಜ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಜಾಜ್ ಎಂಜಿನ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪಲ್ಸರ್ N160 ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 164 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಸುಗಮ ಪವರ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಅದೇ ಎಂಜಿನ್ ಈಗ 15 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 14 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದೈನಂದಿನ ಸವಾರಿ, ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಜಾಜ್ ನೀಡಿದ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ಬೈಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ 300 mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 230 mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನಲ್ ABS ಹಠಾತ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ N160 ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಅದ್ಭುತ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈಟ್, ರೇಸಿಂಗ್ ರೆಡ್, ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಈ ಬೈಕ್ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಬಜಾಜ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಪರ್ಲ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.