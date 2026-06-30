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ಪಲ್ಸರ್​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಬಿಗ್​ ಶಾಕ್​: ಲಾಂಚ್​ ಆಗಿ ಎರಡೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕ್​ಅಪ್​ ಹೇಳಿದ ಬಜಾಜ್​ನ ಈ ಬೈಕ್​!

Bajaj Pulsar N125 Discontinued: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ N125 ಮಾರಾಟವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು, ಇದರ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

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ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ N125 (Photo Credit: Bajaj Auto)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 30, 2026 at 11:59 AM IST

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Bajaj Pulsar N125 Discontinued: ಪಲ್ಸರ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಜಾಜ್ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 125 ಸಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಲ್ಸರ್ ಸೀರಿಸ್​ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪಲ್ಸರ್ N125 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಬಜಾಜ್ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು (ಡೀಲರ್ ರವಾನೆ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ನೇಪಾಳ, ಪೆರು, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕೊದಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ-ಲುಕಿಂಗ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ. ಆದರೂ ಪಲ್ಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಜಾಜ್ ಈ 125 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ N125 ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಲ್ಸರ್ ಸೀರಿಸ್​ನ ಬೈಕ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಈ ಬೈಕ್​. ಕೇವಲ 125 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುವ ಇದು ಇದುವರೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾದ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಈ ಬೈಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್​, ದಪ್ಪ ನೋಟಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ N125 ಮಾದರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ತೆಳ್ಳಗಿನ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಆಧುನಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವು ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಬೈಕರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 125R ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ CB125 ಹಾರ್ನೆಟ್‌ನಂತಹ ಅದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಾದರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದವು.

ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂದಿನ ಗ್ರಾಹಕರು 125 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ TFT ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ABS ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಲ್ಸರ್ N125 ನಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಜಾಜ್ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2027ರ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ N125 ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2027ರ ನಡುವೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸ್ಪೈ ಶಾಟ್‌ಗಳು ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಪ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೌಲ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್-ಸೀಟ್ ಸೆಟಪ್, ಹೊಸ ರಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ರೈಲ್‌ಗಳು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ಟ್​ ಚೈನ್ ಗಾರ್ಡ್, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನವೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್​ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

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