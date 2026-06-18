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20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಆದ ಪಲ್ಸರ್​ 220ಎಫ್​! ಈ ಮಾರ್ಡನ್​ ಲುಕ್​ ಬಜಾಜ್​ ಬೈಕ್​ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Bajaj Pulsar 220F: ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 220F ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಿಗ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

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20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಆದ ಪಲ್ಸರ್​ 220ಎಫ್​! (Photo Credit: Bajaj Auto)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 3:09 PM IST

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Bajaj Pulsar 220F: ಹೊಸ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 220F ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1.36 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ₹8,000 ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್​ ​ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಫುಲ್​-LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಸೆಟಪ್. ಮೊದಲು 2007ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಬೈಕ್ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಬಜಾಜ್ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಡನ್​ ಟಚ್​ನೊಂದಿಗೆ ಮರುಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಪಲ್ಸರ್ 220F ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರುಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಫುಲ್​ - LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಸೆಟಪ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್​ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೃಶ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಿಸೈನ್​ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್​ ​: ಪಲ್ಸರ್ 220F ಗಾಗಿ ಈ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಲೋ ಮತ್ತು ಹೈ ಬೀಮ್​ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಒಂದೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್​ಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ LED DRL ಗಳು ಆಕರ್ಷಕ, ಐಬ್ರೋ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಬೈಕ್‌ಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ LED ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೈಕ್‌ಗೆ ಅದರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ, ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕ್ಲಿಪ್ - ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್‌ಗಳು, ಫೇರಿಂಗ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ORVM ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್-ಸೀಟ್ ಸೆಟಪ್‌ನಂತಹ ಪರಿಚಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ.

ಕಲರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: 2026 ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 220F ಅನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು Black Gold, Black Cherry Red, Black Ink Blue ಮತ್ತು Black Copper Beige ಆಗಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ 'ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಕಾಪರ್' ಬಣ್ಣವನ್ನು ಈಗ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಬೈಕ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಯಿಲ್ - ಕೂಲ್ಡ್, 220cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 20.4 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 18.55 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 15 ಲೀಟರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು 160 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ದೀರ್ಘ - ದೂರ ಸವಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಫುಲ್​ ಲಿಸ್ಟ್​: ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್​ ಮತ್ತು ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಯೂಮಿನೆಟೆಡ್​ ಸ್ವಿಚ್‌ಗೇರ್, ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS, ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು, LED ಟೈಲ್ ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೈಟ್ರಾಕ್ಸ್ ರಿಯರ್ ಟ್ವಿನ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಆದರೆ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

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