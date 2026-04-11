ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಪಲ್ಸರ್ 180: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೊಸ ಬಜಾಜ್?
Iconic Pulsar 180 Returns: ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿ ಅಗಾಧ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಂತರ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 11, 2026 at 11:54 AM IST
Iconic Pulsar 180 Returns: ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಪಲ್ಸರ್ 125 ಸಿಸಿಯಿಂದ 400 ಸಿಸಿ ವರೆಗಿನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ.
ಇನ್ನು ಪಲ್ಸರ್ 150 ಮತ್ತು ಪಲ್ಸರ್ 180 ಪಲ್ಸರ್ ಸಿರೀಸ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬಂದ ಅಗಾಧ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಂತರ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಹೊಸತೇನಿದೆ?: ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಹೊಸ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಬ್ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈಗ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಜಾಜ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ - ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1,22,490 ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯೂ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್: ಬಜಾಜ್ ಆಟೋದ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು 178.61 ಸಿಸಿ ಏರ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ - ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು 17 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 15 ಎನ್ಎಂ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 42 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 156 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿರುವ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಪಲ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೇನು?: ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅದರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರಾಟವು ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು. ಪಲ್ಸರ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಯುಗವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈಗ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ 180 ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಅದೇ ಡೇರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀರಿಟ್, ರಿಫೈಡೆಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪಲ್ಸರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು: ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ MCBU ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಾರಂಗ್ ಕಾನಡೆ, ಪಲ್ಸರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
