ಹೊಸ 5 ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜೊತೆ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ NS400Z ಲಾಂಚ್! ಈ ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Bajaj Pulsar NS400Z New Model: ಬಜಾಜ್ 5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, USB Type-C, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ NS400Z ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 4, 2026 at 3:02 PM IST
Bajaj Pulsar NS400Z New Model: ಬಜಾಜ್ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬೈಕ್ ಪಲ್ಸರ್ NS400Z ಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ 5-ಇಂಚಿನ TFT ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಈ ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ 1.90 ಲಕ್ಷ ರೂ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ, ದೆಹಲಿ). ಅಧಿಕೃತ ಅನಾವರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಾರ ಮೊದಲು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ TFT ಹೊಂದಿರುವ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ.
ಹೊಸ ಕನ್ಸೋಲ್ ಪಲ್ಸರ್ NS400Z ಬೆಲೆಗೆ 4,000 ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಂಡೆಡ್-ಗ್ಲಾಸ್ ಕಲರ್ LCD ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ USB Type-C ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ!: ಪಲ್ಸರ್ NS400Z ತನ್ನ 349cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು 9,000rpm ನಲ್ಲಿ 40hp ಮತ್ತು 7,500rpm ನಲ್ಲಿ 33Nm ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪವರ್ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು 43mm ಅಪ್ಸೈಡ್-ಡೌನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಸಿಸ್ಟಂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥ್ರೊಟಲ್ ಬಾಡಿ, ನಾಲ್ಕು ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಜಾಜ್ NS400Z ಗೆ 176kg ಕರ್ಬ್ ವೇಟ್ ಮತ್ತು 157kmph ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೀಚರ್ ಇದೆ?: 5-ಇಂಚಿನ TFT ಯೂನಿಟ್ ಬಜಾಜ್ 2026ರಲ್ಲಿ Pulsar ಲೈನಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೊರತಂದ ಅದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. N160 SS ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ Pulsar 125 ಮತ್ತು 150 ವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ಗಾಗಿ Google Maps ಮಿರರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ ಟೈಮರ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರೈಡರ್ಗಳು ನಾಲ್ಕು ರೈಡ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ TFT ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲರ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ನ ಹಜಾರ್ಡ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಜಾಜ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ?: ಘೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ನ ಚೀಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಾರಂಗ್ ಕನಡೆ, "25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, Pulsar ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ರೈಡರ್ಗಳ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. NS400Z ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನುಭವದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ರೈಡರ್ಗಳು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತರುವ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. NS400Z ಅನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4 ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ, NS400Z ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಧಮಾಕಾ: 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1000 ಕಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್!