350 ಸಿಸಿ ರೂಪ ತಾಳಿದ 'ಪಲ್ಸರ್ NS400Z'! ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
Bajaj Pulsar Ns400z 350cc Launched: ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿಯು 350ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ "ಪಲ್ಸರ್ NS400Z" ಬೈಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : April 23, 2026 at 8:08 AM IST
Bajaj Pulsar Ns400z 350cc Launched: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ, ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ NS400Z ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಈಗ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಕೇವಲ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ನವೀಕರಣವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ 373cc ಎಂಜಿನ್ ಬದಲಿಗೆ ಇದು ಈಗ 349cc ಸ್ಥಳಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ತಂತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ GST 2.0 ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಎಂಜಿನ್ನ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕೋನವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಈ ಬಾರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಲ್ಸರ್ NS400Z ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1,93,900 (ದೆಹಲಿ) ನಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರೂ ಖರೀದಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳದಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ನ ಪಾತ್ರವು ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಹಜ. ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಗಮವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಪಲ್ಸರ್ NS400Z ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಎಂಜಿನ್ ಮಾರ್ಪಾಡು ಕೇವಲ ಸ್ಥಳಾಂತರದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒತ್ತು ನೀಡಿತು. ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 349cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ 9,000 rpm ನಲ್ಲಿ 40 bhp ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 7,500 rpm ನಲ್ಲಿ 33.2 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ 373cc ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2.4 bhp ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 1.8 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ದೈನಂದಿನ ಸವಾರಿ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಆಗಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗದೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಅಪ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೈಕ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ NS400Z ಅನ್ನು ಅದೇ ಪರಿಧಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಬೈಕ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಸಹ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಟಡ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊನೊಶಾಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಸೆಟಪ್ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಜಾಜ್ ಆಟೋದ ತಂತ್ರವು ಬೈಕ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸದೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ತನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
