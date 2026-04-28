ಬಜಾಜ್ ಫ್ರೀಡಂ 125 CNG ಬೈಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್, ಒಟ್ಟು 330 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಬೆಲೆ ರೂ. 90,000!
Bajaj Freedom 125 CNG Bike: ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬೈಕ್ನ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ..
Published : April 28, 2026 at 10:18 AM IST
Bajaj Freedom 125 CNG Bike: ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಫ್ರೀಡಂ 125 ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಿಎನ್ಜಿ-ಚಾಲಿತ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಆಗಿ Bajaj Freedom 125 ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಬೈಕ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಇಂಧನ ಮೂಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಇದನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚಲಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಯಾವ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರರು ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಂತರ್ಗತ ನಮ್ಯತೆಯು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಫ್ರೀಡಂ 125 ನಂತಹ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಜಾಜ್ ಫ್ರೀಡಂ 125 ಅನ್ನು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳು NG04 ಡ್ರಮ್, NG04 ಡ್ರಮ್ LED, ಮತ್ತು NG04 ಡಿಸ್ಕ್ LED. ಈ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕು 124.58 ಸಿಸಿ, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಘಟಕವು 8,000 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 9.5 ಹೆಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 5,000 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 9.7 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕಿನ ಬೆಲೆ ರೂ. 90,976 ರಿಂದ ರೂ. 1.10 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಅದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಯ್ಕೆಯು ಇದರಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ಸವಾರಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸವಾರನಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿಂಗಲ್-ಪೀಸ್ ಸೀಟನ್ನು ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಎರಡನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 330 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಬೈಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಸಿಎನ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಒಟ್ಟು ಶ್ರೇಣಿಯು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದೀರ್ಘ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಜಾಜ್ ಫ್ರೀಡಂ 125 ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅದು ನೀಡುವ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಶ್ರೇಣಿ. ಈ ಬೆಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರದ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬೈಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಕಾಲ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಸಿದೆ.
