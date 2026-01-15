ETV Bharat / technology

ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ C25 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಲಾಂಚ್​: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಲಾಂಗ್​ ರೇಂಜ್​!

Bajaj Chetak C25 Electric Scooter: ಹೊಸ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ C25 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ C25 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಲಾಂಚ್​ (Photo Credit: Chetak)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 15, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Bajaj Chetak C25 Electric Scooter: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಚೇತಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತಕ್ C25 ಎಂಬ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ₹91,399 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಚೇತಕ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ವಿನ್ಯಾಸ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಚೇತಕ್ C25 ಚೇತಕ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅದೇ ನಿಯೋ-ರೆಟ್ರೊ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲುಕ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಇತರ ಚೇತಕ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಏಪ್ರನ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್​ ಆಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಾರ್ಸ್‌ಶೂ-ಆಕಾರದ LED ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅದರ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಮೆಟಲ್​ ಬಾಡಿ: ಚೇತಕ್ C25 ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೆಟಲ್​ ಬಾಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 25 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು 650 ಮಿಲಿಮೀಟರ್​ ಉದ್ದದ ಫುಲ್​-ಲೆಂಥ್​ ಸೀಟನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದ್ರೆ ರೇಸಿಂಗ್ ರೆಡ್, ಮಿಸ್ಟಿ ಯೆಲ್ಲೋ, ಓಷನ್ ಟೀಲ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಓಪಲೆಸೆಂಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವೈಟ್ ಆಗಿವೆ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಹೊಸ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ C25 ಕಲರ್​ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲ್​ ಮತ್ತು SMS ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಟರ್ನ್​ ಬೈ ಟರ್ನ್​ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಲ್​ ಹೋಲ್ಡ್​ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ 19% ವರೆಗಿನ ಏರುವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಏರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್​: ಚೇತಕ್ C25 ಫ್ಲೋರ್​ಬೋರ್ಡ್​ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ 2.5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 2.2 kW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್‌ಗೆ ಪವರ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 113 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ರೇಂಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 55 ಕಿ.ಮೀ, ಇದು ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಸವಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 0 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 2 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ 750W ಆಫ್-ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 4 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 0 ರಿಂದ 100 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಮೋಟಾರ್ ಹಬ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸುಗಮ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

