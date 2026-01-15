ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ C25 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಾಂಚ್: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್!
Bajaj Chetak C25 Electric Scooter: ಹೊಸ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ C25 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : January 15, 2026 at 1:04 PM IST
Bajaj Chetak C25 Electric Scooter: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಚೇತಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತಕ್ C25 ಎಂಬ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ₹91,399 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಚೇತಕ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ವಿನ್ಯಾಸ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚೇತಕ್ C25 ಚೇತಕ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅದೇ ನಿಯೋ-ರೆಟ್ರೊ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಲುಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಇತರ ಚೇತಕ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಏಪ್ರನ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಾರ್ಸ್ಶೂ-ಆಕಾರದ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೈಲ್ಲೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅದರ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ: ಚೇತಕ್ C25 ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 25 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು 650 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಫುಲ್-ಲೆಂಥ್ ಸೀಟನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದ್ರೆ ರೇಸಿಂಗ್ ರೆಡ್, ಮಿಸ್ಟಿ ಯೆಲ್ಲೋ, ಓಷನ್ ಟೀಲ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಓಪಲೆಸೆಂಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವೈಟ್ ಆಗಿವೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಹೊಸ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ C25 ಕಲರ್ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲ್ ಮತ್ತು SMS ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಟರ್ನ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ 19% ವರೆಗಿನ ಏರುವುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಏರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ, ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್: ಚೇತಕ್ C25 ಫ್ಲೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ 2.5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 2.2 kW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ಗೆ ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 113 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 55 ಕಿ.ಮೀ, ಇದು ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಸವಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 0 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 2 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ 750W ಆಫ್-ಬೋರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 4 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 0 ರಿಂದ 100 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಮೋಟಾರ್ ಹಬ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸುಗಮ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
