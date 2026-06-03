ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಅವೆಂಜರ್ ಲಾಂಚ್: ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 220ರ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
Bajaj Avenger Street 220 Launched: ಬಜಾಜ್ ಅವೆಂಜರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 220 ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 3, 2026 at 9:46 AM IST
Bajaj Avenger Street 220 Launched: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಜಾಜ್ ಅವೆಂಜರ್ ಸೀರಿಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 2026 ಅವೆಂಜರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 220 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
₹1.30 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯ ಈ ಬೈಕ್ ತನ್ನ ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಲುಕ್, ಆರಾಮದಾಯಕ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೊಜಿಷನ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಜಾಜ್ ಅವೆಂಜರ್ ಶ್ರೇಣಿಯು ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅವು ಅವೆಂಜರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 160 ಮತ್ತು ಅವೆಂಜರ್ ಕ್ರೂಸ್ 220. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಯಾದ ಅವೆಂಜರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 160 ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 220 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅವೆಂಜರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 220 ಈಗ 160 ಸಿಸಿ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 220 ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಅವೆಂಜರ್ ರೇಂಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು 220cc ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಅವೆಂಜರ್ ಕ್ರೂಸ್ 220 ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 220. ಇದರರ್ಥ ಅವೆಂಜರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಮುಂದೆ 220cc ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅವೆಂಜರ್ ಸೀರಿಸ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎತ್ತರದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಫುಟ್ಪೆಗ್ಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೊಜಿಷನ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೂರದ ಸವಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 220 ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಬಜಾಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವೆಂಜರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 160 ಬಜಾಜ್ ಅವೆಂಜರ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೈಕ್ ಸುಮಾರು ₹1.12 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ, ಬಜಾಜ್ ಈಗ ಆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 220 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹1.30 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದರರ್ಥ ಹಳೆಯ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 160ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹18,000 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಬಜಾಜ್ ಅವೆಂಜರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 220ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಅವೆಂಜರ್ ಕ್ರೂಸ್ 220 ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಅದೇ 220 ಸಿಸಿ ಏರ್/ಆಯಿಲ್-ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಎಂಜಿನ್ 8,500 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 19 ಬಿಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 7,000 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 17.6 ಎನ್ಎಂ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸವಾರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಂಜಿನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅವೆಂಜರ್ ಕ್ರೂಸ್ 220 ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 220ನಿಂದ ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 220 ಅನ್ನು ಎರಡು ಶೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳು ಎಬೊನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಕ್ಟೈಲ್ ವೈನ್ ರೆಡ್. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಅವೆಂಜರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 160 ಸಹ ಈ ಅದೇ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೀರಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅವೆಂಜರ್ ಕ್ರೂಸ್ 220 ಅನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳು ಮೂನ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಬರ್ಂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಈ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕ್ರೂಸ್ ಮಾದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಟೂರಿಂಗ್-ಬೈಕ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಅವೆಂಜರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 220 ನೊಂದಿಗೆ ಬಜಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.
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