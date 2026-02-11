ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲು ಬಂದಿದೆ ಇವಿ! ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಬೆಲೆ, ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Bajaj Auto WEGO P9018: ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲು ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಆಟೋವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ.
Published : February 11, 2026 at 10:41 AM IST
Bajaj Auto WEGO P9018: ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಾಹನವಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯ. ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ದೇಶೀಯ ದೈತ್ಯ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ WEGO P9018 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ರೇಂಜ್ ಕಿಂಗ್ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಜಾಜ್ WEGO P9018 ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ 17.7 kWh ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆದರ್ಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು 296 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದು 240-250 ಕಿ.ಮೀ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮರುದಿನ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (BMS) ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಜಾಜ್ ತನ್ನ ಆಟೋಗಳನ್ನು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಬಜಾಜ್ ಸಹ ಈ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು-ವೇಗದ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರೀ ಹೊರೆ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಿವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಟೋ ಶೇಕಡಾ 36 ರಷ್ಟು ಗ್ರೇಡಬಿಲಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಥವಾ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ CNG ಆಟೋಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಜಾಜ್ WEGO P9018 ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕೇವಲ 50ರಿಂದ 80 ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಇದು ರೂ. 4 ರಿಂದ ರೂ. 5 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ್, ಪಿಸ್ಟನ್ಗಳು, ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಬಜಾಜ್ ಈ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ವಾರೆಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಬಜಾಜ್ WEGO P9018 ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 4,41,247 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು (FAME-II ನಂತಹ) ನೀಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಇದರ ಜತೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೂರನೇ ವಾರದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಜಾಜ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿತರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಅರ್ಬನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮರ್ದೀಪ್ ಸುಬಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭಾರತವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ತಾಣದತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. WEGO ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಸರಕು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಜಾಜ್ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರೂ.ಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈಗ, ಅದು 'WEGO' ನೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
