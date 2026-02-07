ಈ ಸಲ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ!
Bajaj Auto Gifts To RCB: ಈ ಸಲ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಬಂಪರ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೂ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಸ್ಕೂಟರ್ವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
Published : February 7, 2026 at 2:44 PM IST
Bajaj Auto Gifts To RCB: ಈ ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಟಿ-20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಸೀಸನ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಸಾಧಿಸಿದ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹೊಸ ಚೇತಕ್ ಸಿ25 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಉಡುಗೊರೆಯಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
A Champion’s Welcome: RCB Women Felicitated with the All-New Chetak C25 After their Women’s T20 Victory#ChetakXRCB #ChetakC25 #RCB #BajajChetak #PlayBold #WomensCricket #FutureIsElectric #ElectricVibes #RideEasyVibeEasy pic.twitter.com/jL71ZRXMXo— Chetak (@chetakofficial) February 6, 2026
ಸೀಸನ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಡಿದ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಸಿ25 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡುವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸೋಲಿನ ಮುಂದೆಯೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಮನೋಭಾವವು ಈ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಮೀತ್ ನಾರಂಗ್ ಅವರು 2026ರಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಋತುವಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆರೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಬಜಾಜ್ನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಯುವಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೂ ಹೊಸ ಚೇತಕ್ ಸಿ25 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುಮಿತ್ ನಾರಂಗ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಚೇತಕ್ ಸಿ25 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ.. ಇದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 2.25 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ - ಗಂಟೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸಿಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 113 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾದ ಶ್ರೇಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಬೆಲೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಚೇತಕ್ ಸಿ25 ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 91,399 ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 55 ಕಿಮೀ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಸವಾರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. 100 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 3 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
