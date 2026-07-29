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ಹೊಸ ದೇಶಿ ಇವಿ ಬೈಕ್​ ಲಾಂಚ್​! ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ, 3 ಮಾಡೆಲ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್​ ಕಂಪನಿ

Avore Electric Biks Launched: ಭಾರತೀಯ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆವೋರ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತನ್ನ ಇವಿ ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.

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ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್​ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್​ ಕಂಪನಿ (Photo Credit: Avore)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 7:57 AM IST

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Avore Electric Biks Launched: ಅವೋರ್ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಸೀರಿಸ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ EX1, EX2 ಮತ್ತು EX2S ಸೇರಿವೆ. ಮೂರು ಬೈಕ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

Avor EX1, EX2 ಮತ್ತು EX2S ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಕೆಳಗಿನ ಬಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ Avor EX1, EX2, ಮತ್ತು EX2S ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಫೀಚರ್ಸ್​AVORE EX2sAVORE EX2AVORE EX1
IDC ರೇಂಜ್260 km 255 km160 km
ಟಾಪ್​ ಸ್ಪೀಡ್​114 km/h100 km/h100 km/h
0–40 km/h2.8 ಸೆಕೆಂಡ್​3.2 ಸೆಕೆಂಡ್​3.2 ಸೆಕೆಂಡ್​
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ5 kWh5 kWh3.24 kWh
ಪೀಕ್​ ಪವರ್​10.5 kW7.5 kW7.5 kW
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​20–80% in 2 hours20–80% in 2 hoursStandard 5A charging
ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ7" TFT with AI Stack7" Digital Display7" Digital Display
ರೈಡ್​ ಮೋಡ್​644
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿAI Stack, 4G, Bluetooth, Wi‑Fi, GPS4G, Bluetooth, Wi‑Fi, GPS4G, Bluetooth, Wi‑Fi, GPS
ಬ್ರೇಕಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​CBS with disc brakesCBS with disc brakesCBS with disc brakes
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಾರಂಟಿ5 ವರ್ಷ5 ವರ್ಷ5 ವರ್ಷ

ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವು: ಈ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅವೋರ್ EX2S ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 114 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ, 260 ಕಿ.ಮೀ ಐಡಿಸಿ ರೇಂಜ್​ ಮತ್ತು 10.5 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಕೇವಲ 2.8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 40 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೈನ್‌ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ.

ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ Avore EX2 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 5 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ, 255 ಕಿಮೀ IDC ರೇಂಜ್​ ಮತ್ತು 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇದು ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 20%ರಿಂದ 80% ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

Avore EX1 ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 3.24 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ, 160 ಕಿಮೀ IDC ರೇಂಜ್​ ಮತ್ತು 100 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ 5A ಹೋಮ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಫೀಚರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ: ಮೂರು ಓವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಮಾದರಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. EX2S 7-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು AI ಸ್ಟ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ EX2 ಮತ್ತು EX1 7-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳು ಬ್ಲೂಟೂತ್, ವೈ-ಫೈ ಮತ್ತು GPS ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. EX2S ಆರು ರೈಡ್ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ EX2 ಮತ್ತು EX1 ತಲಾ ನಾಲ್ಕು ರೈಡ್ ಮೋಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಬೈಕ್‌ಗಳು ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು CBS ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Avore EX1, EX2, ಮತ್ತು EX2S ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ: Avore ತನ್ನ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಬಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. EX1 ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, EX2S ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

  • Avore EX1 ಬೆಲೆ ₹1,24,999.
  • Avore EX2 ಬೆಲೆ ₹1,49,999.
  • Avore EX2S ಬೆಲೆ ₹1,69,999.

ಬುಕಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ?: ಕಂಪನಿಯು ₹799 ಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿ-ಬುಕಿಂಗ್‌ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಡೆಲಿವರಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.

ಅವೋರ್ ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. EX1 ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಆದರೆ, EX2 ಮತ್ತು EX2S ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್​, ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

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