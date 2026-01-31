ETV Bharat / technology

ಬಜೆಟ್ 2026: ಈ ಬಾರಿ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್​!

Union Budget 2026: ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರು, ಇವಿ, ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಯಾರಕರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

ಈ ಬಾರಿ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್​! (Photo Credit: IANS)
Union Budget 2026: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರುಗಳು, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು, ಟೈರ್​ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆವೇಗವನ್ನು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.

2026ರ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ವಾಹನ ತಯಾರಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಕಾರು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಸರ್ಕಾರವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಧಾರಿತ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು EV ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ನೀತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ EV ಭಾಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಉದ್ಯಮವು ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ? ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಯಾರಕರು ಬಜೆಟ್ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. GST ಸುಧಾರಣೆಗಳ ನಂತರ ಉದ್ಯಮವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಅದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇವಿ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ವಲಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಾರ್ಜರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿಎಂ ಇ-ಡ್ರೈವ್‌ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಇವಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತವೆ.

ಬಜೆಟ್ 2026 ರಿಂದ ಟೈರ್ ಉದ್ಯಮದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು: ಟೈರ್ ಉದ್ಯಮವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೇಗವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನೀತಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯವು 2026ರ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ಸ್ಥಿರ ನೀತಿಗಳು, ಬಲವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಘನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

