ಇವಿ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್!; ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್.. ಆದ್ರೆ..?
Bajaj Pulsar Electric Bike: ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 25, 2026 at 8:49 AM IST
Bajaj Pulsar Electric Bike: ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಪಲ್ಸರ್' ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 23 ರಂದು ನಡೆದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು 2028ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (FY28) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಪಲ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಯುವ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಬೈಕ್ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಜಾಜ್ ಈ ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಲ್ಸರ್ಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬೈಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಇದನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಲ್ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಈ ಬೈಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾರಿತ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಇದು ಮಿಡ್ - ಡ್ರೈವ್ ಮೋಟಾರ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1.7 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ICE) ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ಬಜಾಜ್ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪಲ್ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಲಾಂಚ್ ತಂತ್ರವೇನು?: ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ತ್ವರಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ (FC) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ನ ರಿಪೇರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಜಾಜ್ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಕ ಸೇವಾ ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇಂತಹ ಸೇವಾ ಬೆಂಬಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬೈಕ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಗರ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪಲ್ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ F77 ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಕ್ರಾಟೋಸ್ R ನಂತಹ ಬೈಕ್ಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ರಿವೋಲ್ಟ್ RV400 ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಸರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರೀದಿದಾರರು 2028ರ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪಲ್ಸರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಥ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
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