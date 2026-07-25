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ಇವಿ​​ ಲವರ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​!; ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪಲ್ಸರ್​ ಬೈಕ್​.. ಆದ್ರೆ..?

Bajaj Pulsar Electric Bike: ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪಲ್ಸರ್​ ಬೈಕ್​ (Photo Credit: Bajaj Auto)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 25, 2026 at 8:49 AM IST

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Bajaj Pulsar Electric Bike: ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಪಲ್ಸರ್' ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 23 ರಂದು ನಡೆದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು 2028ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (FY28) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಪಲ್ಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಯುವ ಸವಾರರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಬೈಕ್ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಜಾಜ್ ಈ ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಲ್ಸರ್‌ಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್​​ಪೋರ್ಟ್​ ಫಸ್ಟ್​ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಬೈಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಇದನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಲ್ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಈ ಬೈಕ್ ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾರಿತ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಇದು ಮಿಡ್ - ಡ್ರೈವ್ ಮೋಟಾರ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1.7 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ICE) ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ಬಜಾಜ್ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಪಲ್ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್​ ಲಾಂಚ್​ ತಂತ್ರವೇನು?: ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ತ್ವರಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ (FC) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ನ ರಿಪೇರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಜಾಜ್ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಕ ಸೇವಾ ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇಂತಹ ಸೇವಾ ಬೆಂಬಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್‌ನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬೈಕ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ - ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಗರ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪಲ್ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ F77 ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಕ್ರಾಟೋಸ್ R ನಂತಹ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ರಿವೋಲ್ಟ್ RV400 ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್‌ನ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಸರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರೀದಿದಾರರು 2028ರ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಪಲ್ಸರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಥ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

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