ಆಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಲಗ್ಜುರಿ ಕಾರು; ಡಿಸೈನ್, ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ!
Audi Sq8 Launched In India: ಆಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : March 19, 2026 at 9:06 AM IST
Audi Sq8 Launched In India: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಆಡಿ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮಾದರಿ 'ಆಡಿ SQ8' ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಾಹನವನ್ನು ರೂ. 1.78 ಕೋಟಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆಡಿ SQ8 ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ 'Q8' ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸರಣಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಡಿ Q8 (ರೂ. 1.13 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಡಿ RS Q8 (ರೂ. 2.34 ಕೋಟಿ) ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಆಡಿ SQ8 ಈ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವರ್ಧಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೊಸ ಆಡಿ SQ8 ಎಂಜಿನ್: ಹೊಸ SQ8 4.0-ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ V8 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು 507 bhp ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು RS Q8 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
RS Q8 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಎಂಜಿನ್ 640 bhp ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆಡಿ Q8 ಮಾದರಿಯು 3.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ V6 ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 340 bhp ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ SQ8 ಕೇವಲ 4.1 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 kmph ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ 250 kmphಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಆಡಿ SQ8 ಡಿಸೈನ್: ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ "ಆಡಿ SQ8" Q8 ಕೂಪ್-SUV ಯ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಗಲ್ಫ್ರೇಮ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಶಾರ್ಪ್ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಏರ್ ಇನ್ಟೆಕ್ಗಳು ಇವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು SUVಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಹೊಸ ಆಡಿ SQ8 ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರಿ ಬ್ಲೂ, ಮೈಥೋಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಡೇಟೋನಾ ಗ್ರೇ, ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ ವೈಟ್, ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡ್, ವೈಟೊಮೊ ಬ್ಲೂ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಸಖಿರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೇರಿವೆ.
ಕಾರಿನ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅದರ ಇಳಿಜಾರಾದ ರೂಫ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ವೀಲ್ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, SQ8 21-ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಪೋಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಫೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ 'S' ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ವಿಂಡೋ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ Q8 ನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ LED ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಟೈಲ್ಗೇಟ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗಲದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಂಪರ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಫ್ಯೂಸರ್-ಶೈಲಿಯ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಆಡಿ SQ8 ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಆಡಿಯ ಪರಿಚಿತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ವಿಶಾಲವಾದ, ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆಧಾರಿತ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲೆದರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕಾಂಟಾರಾ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ 'S' ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಆಡಿ SQ8 ಕಂಪನಿಯ ಟ್ವಿನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ MMI ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ 'S' ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 12.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 'S' ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಡಿ SQ8 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವಾಹನವು ಬ್ಯಾಂಗ್ & ಒಲುಫ್ಸೆನ್ ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪವರ್ಡ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬ್ಲೈಂಡ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್-2 ADAS ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ಆಡಿ SQ8 ಬೆಲೆ ವಿವರ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ಆಡಿ SQ8 ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂ. 1.78 ಕೋಟಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಡಿ Q8 ಮತ್ತು ಆಡಿ RS Q8 ಮಾದರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಆಡಿ Q8 (ರೂ. 1.13 ಕೋಟಿ) ಗಿಂತ ರೂ. 65 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಡಿ RS Q8 (ರೂ. 2.34 ಕೋಟಿ) ಗಿಂತ ರೂ. 56 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
