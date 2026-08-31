200 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ನ ಏಥರ್ ಕೊನಾರ್ಕ್ ಪರಿಚಯ; ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್!
Ather Konarc Launch India: ಹೊಸ EL ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕೊನಾರ್ಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026ರಿಂದ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : August 31, 2026 at 10:08 AM IST
Ather Konarc Launch India: ಏಥರ್ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮುದಾಯ ದಿನದಂದು ಹೊಸ ಕೊನಾರ್ಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ 99,999 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ EL ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮೊದಲ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿತರಣೆಯು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಬೆಲೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್: ಕೊನಾರ್ಕ್ S ಮತ್ತು Z ಎಂಬ ಎರಡು ಸೀರಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- S 100 ಮಾದರಿ 2.1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. S 125 ಮತ್ತು S 161 ಮಾದರಿಗಳು 2.7 ಮತ್ತು 3.5 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕ್ರಮವಾಗಿ 100 ಮತ್ತು 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
- S 100 ಬೆಲೆ 99,999 ರೂಪಾಯಿ, S 125 ಬೆಲೆ 1,21,999 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು S 161 ಬೆಲೆ 1,44,999 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. Z ಸೀರಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಂಟೆಗೆ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಶೇಷತೆ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ 450 ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾರ್ಜರ್ನಿಂದ 0 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು S 100ಗೆ 4 ಗಂಟೆ, S 125ಗೆ 4 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು S 161ಗೆ 5 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 900 ವ್ಯಾಟ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿದರೆ ಈ ಸಮಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2 ಗಂಟೆ, 2 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 3 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 13 ರಿಂದ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಏಥರ್ ಕೊನಾರ್ಕ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ವಿವರ
|ಮಾದರಿ
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|ಶಕ್ತಿ / ಟಾರ್ಕ್
|IDC ಮೈಲೇಜ್
|ಮೈಲೇಜ್
|ಬೆಲೆ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್)
|ವಿತರಣೆ
|ಕೊನಾರ್ಕ್ S 100
|2.1kWh
|4kW / 16Nm
|100 ಕಿಮೀ
|80 ಕಿಮೀ
|ರೂ 99,999
|Q1 2027
|ಕೊನಾರ್ಕ್ S 125
|2.7kWh
|4.7kW / 16Nm
|125 ಕಿಮೀ
|100 ಕಿಮೀ
|ರೂ 1,21,999
|ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026
|ಕೊನಾರ್ಕ್ S 161
|3.5kWh
|4.7kW / 16Nm
|161 ಕಿಮೀ
|130 ಕಿಮೀ
|ರೂ 1,44,999
|ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026
|ಕೊನಾರ್ಕ್ S 200
|ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ
|ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ
|200 ಕಿಮೀ
|ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ
|ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ
|Q3 2027
|ಕೊನಾರ್ಕ್ Z 125
|ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ
|ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ
|125 ಕಿಮೀ
|ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ
|ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ
|Q2 2027
|ಕೊನಾರ್ಕ್ Z 161
|ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ
|ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ
|161 ಕಿಮೀ
|ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ
|ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ
|Q2 2027
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ:
|ಮಾದರಿ
|ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾರ್ಜರ್ (450W) 0-80%
|ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ (900W) ಜೊತೆ 0-80%
|10 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್
|S 100
|4 ಗಂಟೆ
|2 ಗಂಟೆ
|13 ಕಿಮೀ
|S 125
|4 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ
|2 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷ
|15 ಕಿಮೀ
|S 161
|5 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ
|3 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ
|15 ಕಿಮೀ
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಚಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ಸೌಕರ್ಯ: ಏಥರ್ 26 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ದತ್ತಾಂಶ ಬಳಸಿ EL ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ಚಾಸಿಸ್, ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೋಡಣೆ ಶೇಕಡ 15ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಲಿದ್ದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಸಮಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 14 ಇಂಚು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ಗಳಿದ್ದು, 1,352 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ವ್ಹೀಲ್ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಏಥರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಕೊನಾರ್ಕ್ 31 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, 18 ವ್ಯಾಟ್ ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಸೀಟ್ ಲೈಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. S 100 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 4.2 ಇಂಚಿನ ಡೀಪ್ವ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದ್ದು S 125 ಮತ್ತು S 161 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 7 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಪಾರ್ಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಟೋಹೋಲ್ಡ್ ನಿಂತಾಗ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. Z ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ AeBS ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರ ಲಾಕ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕೀ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದಲೇ ಡಿಕ್ಕಿ ತೆರೆಯಬಹುದು, ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ನಿಂತಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
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