ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಎಥರ್ನ ಅಗ್ಗದ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್! ₹122 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ, 'ಕೊನಾರ್ಕ್' ಲಾಂಚ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
Ather Energy Investment: ಎಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ₹122 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಅಗ್ಗದ 'ಕೊನಾರ್ಕ್' ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 9:30 AM IST
Ather Energy Investment: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಥರ್ ಎನರ್ಜಿ (Ather Energy) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಹೊಸೂರು (Hosur) ಮತ್ತು ಔರಿಕ್ (AURIC) ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.25 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ₹122 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಥರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 18,000 ದಿಂದ 20,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಇರುವ ರಿಟೇಲ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಿತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಥರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ 'ಎಥರ್ ಕೊನಾರ್ಕ್' (Ather Konarc) ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
ಎಥರ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಪ್ರಸಕ್ತ 2027ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2026) ಎಥರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1.80 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕೇವಲ 33,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಥರ್ನ ಹೊಸೂರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 98 ರಷ್ಟು ಮೀರಿದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಎಥರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಇಒ (CEO) ತರುಣ್ ಮೆಹ್ತಾ, "ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 20,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ರಿಟೇಲ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಎಥರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಗ ₹122 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
₹122 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಹೇಗೆ? ಕಂಪನಿಯು ಈ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ತನ್ನ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ..
- ಹೊಸೂರು ಪ್ಲಾಂಟ್ (₹58 ಕೋಟಿ): ಹೊಸೂರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ₹58 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ 4.2 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಂದ 4.95 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈನ್ (Battery Line) ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು 2028ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ.
- ಔರಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ (₹64 ಕೋಟಿ): ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಔರಿಕ್ (AURIC) ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ ₹64 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಘಟಕವು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 5 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗಿರಲಿದೆ.
ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ನಂತರ ಎಥರ್ನ ಎರಡೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಯೋಜಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 9.2 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಂದ 11.45 lakh ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
'ಎಥರ್ ಕೊನಾರ್ಕ್' ಲಾಂಚ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ, ಹೊಸ ಟೈಮ್ಲೈನ್: ಮೊದಲಿನ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಥರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆದ 'ಎಥರ್ ಕೊನಾರ್ಕ್ ಎಸ್ 100' (Ather Konarc S 100) ಅನ್ನು 2027ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q1) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು 2027ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ (Q4) ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ತರುಣ್ ಮೆಹ್ತಾ, "ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಾಗ ಅಗ್ಗದ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ (Higher-margin) ತಂದುಕೊಡುವ ಸದ್ಯದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ: ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಥರ್ ಕೊನಾರ್ಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.
- ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಲ್-ಔಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.
- ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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