'ಸೂಪರ್-ಪಫ್' ದೈತ್ಯ ಗ್ರಹ ಪತ್ತೆ: ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ತೂಕದಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಗಿಂತಲೂ ಹಗುರ
ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿವಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟೋಯಿರ್ ಡಿ ಲಾ ಕೋಟ್ ಡಿಅಜುರ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದೆ.
Published : June 25, 2026 at 3:28 PM IST
ಖಗೋಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪರೂಪದ ದೈತ್ಯ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳೆಂದರೆ ಟಿಒಐ-791 ಬಿ ಮತ್ತು ಟಿಒಐ-791 ಸಿ. ಇವು ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಗುರವಾಗಿವೆ.
ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ದೈತ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ವೊಲಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1,110 ಬೆಳಕಿನ ವರ್ಷಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಎಫ್7-ಮಾದರಿಯ ಕುಬ್ಜ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಇವು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸುತ್ತ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ನಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಟಿಒಐ-791ಬಿ ಪ್ರತಿ ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಕೇವಲ 0.038 ಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಟಿಒಐ-791ಸಿ ಪ್ರತಿ ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 0.047 ಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಗುರುಗ್ರಹದ ಸರಾಸರಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಪ್ರತಿ ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 1.33 ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 28ರಿಂದ 35 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಫ್ಲೋಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 0.05 ಗ್ರಾಂ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು 5:3 ಸರಾಸರಿಯ ಚಲನಾ ಅನುರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಗ್ರಹವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಐದು ಕಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ, ಹೊರಗಿನ ಗ್ರಹವು ಮೂರು ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟೋಯಿರ್ ಡಿ ಲಾ ಕೋಟ್ ಡಿಅಜುರ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ರಾಯಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮಾಸಿಕ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಹು ಸೂಪರ್-ಪಫ್ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಟಿಒಐ-791 ಅನ್ನು ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಹಗಳ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ, ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೊಂದಿರುವ ಅಣುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವರು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಸಾದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೋಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸರ್ವೆ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಟೆಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು 2019 ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಟಿಒಐ-791ಬಿ ಮತ್ತು ಟಿಒಐ-791ಸಿ ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿಂದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
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