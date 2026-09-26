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ಕ್ಷೀರಪಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲೇಜರ್ ಪತ್ತೆ: ಭೂಮಿಯತ್ತ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಹೋಲ್​!

Microblazer Discovery: ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಪಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲೇಜರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನುಂಗುತ್ತಾ ಭೂಮಿಯತ್ತ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಜೆಟ್ ಬಿಡುತ್ತಿದೆ.

ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲೇಜರ್ ಪತ್ತೆ IRAS 18293 0941 BLACK HOLE FIRST MICROBLAZER MILKY WAY ಕ್ಷೀರಪಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲೇಜರ್
ಕ್ಷೀರಪಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲೇಜರ್ ಪತ್ತೆ (Photo Credit: JIVE/ASTRON)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2026 at 8:05 AM IST

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Microblazer Discovery: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಆವಿಷ್ಕಾರವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕ್ಷೀರಪಥದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಮೊದಲ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲೇಜರ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯಾಗಿದ್ದು (Black Hole), ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ IRAS 18293-0941 ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಸುಮಾರು 12,000 ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಗಾತ್ರದ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆಗಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸುತ್ತ ಪ್ರತಿ 11 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸುತ್ತು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ.

ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಅದರ ಧ್ರುವಗಳ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಜೆಟ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯತ್ತ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲೇಜರ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಥವಾ ಶತಕೋಟಿ ಪಟ್ಟು ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೂರದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲೇಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ನೂರು ಪಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ IRAS 18293-0941 ದಟ್ಟವಾದ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಅಗೋಚರವಾಗಿತ್ತು. 1983ರಲ್ಲಿ IRAS ಉಪಗ್ರಹ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು, ನಂತರ ಇದು ಮರೆತುಹೋಗಿತ್ತು.

ಆವಿಷ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು? ಸಂಶೋಧಕರು ಮೊದಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಬೆಳಕು ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಪ್ರತಿ 11.4 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ನಂತರ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿಯ ಜೆಟ್ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಜೆಟ್ ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯುರೋಪಿಯನ್ VLBI ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್​ನ (EVN) ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್‌ನಿಂದ ಈ ಜೆಟ್ ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹೊರತು ದೂರದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಯಿತು. MeerKAT ರೇಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ಅಗಲದ ಗುಳ್ಳೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಅಂತರತಾರಾ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಧೂಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಣಗಳು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ, ಧೂಳು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ? ಈ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್ ಹೈ-ಎನರ್ಜಿ ಗಾಮಾ-ಕಿರಣಗಳ ಮೂಲವೂ ಆಗಿದ್ದು, ಫೋಟಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ LHCಗಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಣಗಳ ಶಕ್ತಿ ಪೆಟಾಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್‌ವೋಲ್ಟ್​ವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು ಇಡೀ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೆಟ್ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕಣಗಳು ಹೊಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜೆಟ್ ಕಣಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿ ಹತ್ತು ಪಾರ್ಸೆಕ್ ದೂರದ ಮೋಡವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಬ್ಲೇಜರ್ ತರಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲೇಜರ್ ಪತ್ತೆ
IRAS 18293 0941 BLACK HOLE
FIRST MICROBLAZER MILKY WAY
ಕ್ಷೀರಪಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲೇಜರ್
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