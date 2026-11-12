ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ಗೆ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವೆಟರನ್ಸ್ ಡೇ ಪರೇಡ್ನ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್' ಆಗಿ ನೇತೃತ್ವ!
New York Veterans Parade: ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 107ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ 'ವೆಟರನ್ಸ್ ಡೇ ಪರೇಡ್'ನ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್' ಆಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು 20,000 ಜನರ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
Published : November 12, 2026 at 11:11 AM IST
Sunita Williams New York Veterans Parade: ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವೊಂದು ಲಭಿಸಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 107ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ 'ವೆಟರನ್ಸ್ ಡೇ ಪರೇಡ್' (Veterans Day Parade) ನ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್' (Grand Marshal) ಆಗಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬುಧವಾರ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫಿಫ್ತ್ ಅವೆನ್ಯೂ (Fifth Avenue) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಬೃಹತ್ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕಾಪಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20,000 ಜನರ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಈ ಗೌರವದ ಕುರಿತು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, "ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಸಮಯವು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು" ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
"ಪ್ರತಿ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸೇವೆ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಅಮೆರಿಕನ್ನರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪರೇಡ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಂಭ್ರಮ: ಇದು 107ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಟರನ್ಸ್ ಡೇ ಪರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ತುಕಡಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (Floats) ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು. ಪರೇಡ್ನ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು 'ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ಯಾನ್ ಆಂಟೋನಿಯೊ' (USS San Antonio) ಯುದ್ಧನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆರೈನ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (Marine Corps) ಸ್ಥಾಪನೆಯ 251ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನಂಟು: ನ್ಯೂರೋಅನಾಟಮಿಸ್ಟ್ ದೀಪಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ ಮೂಲದ ಉರ್ಸುಲಿನ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ನಾಸಾ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
- ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 608 ದಿನಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
- ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 9 ಬಾರಿ ಸ್ಪೇಸ್ವಾಕ್ (Spacewalks) ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 62 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
- 2024 ರಲ್ಲಿ 'ಬೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಲೈನರ್' (Boeing Starliner) ನ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ 8 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ISS) ತೆರಳಿದ್ದ ಅವರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 'ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೂ-9' (SpaceX Crew-9) ನೌಕೆಯು ಸುನೀತಾ ಮತ್ತು ಸಹ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಬುಚ್ ವಿಲ್ಮೋರ್ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆತಂದಿತ್ತು.
- ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹೊಂದಿರುವ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ 2006 ರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು 2012 ರಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವೆಟರನ್ಸ್ ಡೇ ಪರೇಡ್ನ 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್' ಗೌರವ ಲಭಿಸಿರುವುದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಬದ್ಧತೆಯು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವಜನತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರಲಿದೆ.
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