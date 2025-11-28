ETV Bharat / technology

ಉತ್ಸಾಹ, ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ: Gen-zಗೆ ಶುಕ್ಲಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂದೇಶ

Indian Astronaut Shubhanshu Shukla: ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ "ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್" ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

'ಜನರಲ್ ಝಡ್'ಗೆ ಶುಕ್ಲಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂದೇಶ (Photo Credit- ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 28, 2025 at 7:42 AM IST

Indian Astronaut Shubhanshu Shukla: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್‌ನ "ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್" ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರವಿರಿಯಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್‌ನ "ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್" ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ನಿಂದ ಐಎಸ್‌ಎಸ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿವರೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು, ಮನುಷ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕಾಶವೇ ಮಿತಿ. ಒದಗಿಸಲಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವತ್ತ ಯುವಕರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ಜನರಲ್ ಝಡ್" ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಕಾಸ್ ಭಾರತ್ 2047ರ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಐಎಸ್ಎಸ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ?

ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ: ನನಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಷ್ಯಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆದ ತರಬೇತಿಯ ಯಾವ ಭಾಗವು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು?

ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ: ತರಬೇತಿ ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ವಿಧಾನಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಗುರಿ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಐಎಸ್‌ಎಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಯ ಯಾವುದು?

ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇಹವು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯುವಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ಜನರಲ್ ಝಡ್"ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳೇನು?

ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ: ಯುವಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರಿ. ಭಾರತವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ "ಜನರಲ್ ಝಡ್" ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಇದು 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

