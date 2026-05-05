30 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಕ್ತಾಯ; Ask.com ಸರ್ವೀಸ್​ ಬಂದ್​!!

Ask.com Shuts Down: "ಆಸ್ಕ್ ಜೀವ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ "Ask.com" ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

Ask.com ಸರ್ವೀಸ್​ ಬಂದ್ (Photo Credit- Ask.com)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 5, 2026 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Ask.com Shuts Down: ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರಿತ ಸರ್ಚ್​ಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಚ್​ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ Ask.com ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸೇವೆಯು ಮೇ 1 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಬಂದ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಆಧುನಿಕ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಸರ್ಚ್​ ಪರಿಕರಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆಧುನಿಕ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ Ask.com ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಷೆಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ Ask.com ತನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ.

ಬಂದ್​ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ?: Ask.com ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅದರ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ IAC ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪುನಾರಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸರ್ಚ್​ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸರ್ಚ್​ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

"IAC ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, Ask.com ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಚ್​ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ Ask.com ನ ಸೇವೆಗಳು ಮೇ 1ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಿತು.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದರ ಬಲ:ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, Ask.com ಬಳಕೆದಾರರು ಕೀವರ್ಡ್-ಆಧಾರಿತ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಗೂಗಲ್​ನಂತಹ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳು ಕೀವರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುಗದಲ್ಲಿ, Ask.com "ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೇದಿಕೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಆಧುನಿಕ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಹುಡುಕಾಟದ ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

30 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ: 1997 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಗೂಗಲ್ ಆಗಮನಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ Ask.com ಅನ್ನು ಗ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರೂನರ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ಥೆನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಮೂಲತಃ AskJeeves.com ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಕಾಲದ ಇತರ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: "ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಯಾವುದು?"). "ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು" ಎಂಬ ಈ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಅದರ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಪ್ಲಾನ್​ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ 2006 ರಲ್ಲಿ "ಜೀವ್ಸ್" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ Ask.com ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

