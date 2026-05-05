30 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಕ್ತಾಯ; Ask.com ಸರ್ವೀಸ್ ಬಂದ್!!
Ask.com Shuts Down: "ಆಸ್ಕ್ ಜೀವ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ "Ask.com" ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : May 5, 2026 at 3:15 PM IST
Ask.com Shuts Down: ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧಾರಿತ ಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಚ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ Ask.com ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸೇವೆಯು ಮೇ 1 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಬಂದ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಆಧುನಿಕ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಸರ್ಚ್ ಪರಿಕರಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆಧುನಿಕ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ Ask.com ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಷೆಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ Ask.com ತನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ.
ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ?: Ask.com ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅದರ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ IAC ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪುನಾರಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸರ್ಚ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
"IAC ತನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, Ask.com ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ Ask.com ನ ಸೇವೆಗಳು ಮೇ 1ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಿತು.
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದರ ಬಲ:ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, Ask.com ಬಳಕೆದಾರರು ಕೀವರ್ಡ್-ಆಧಾರಿತ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಗೂಗಲ್ನಂತಹ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಕೀವರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುಗದಲ್ಲಿ, Ask.com "ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು?" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೇದಿಕೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಆಧುನಿಕ AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಹುಡುಕಾಟದ ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ.
30 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ: 1997 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಗೂಗಲ್ ಆಗಮನಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ Ask.com ಅನ್ನು ಗ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರೂನರ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ಥೆನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಮೂಲತಃ AskJeeves.com ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಕಾಲದ ಇತರ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: "ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಯಾವುದು?"). "ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು" ಎಂಬ ಈ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಅದರ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ 2006 ರಲ್ಲಿ "ಜೀವ್ಸ್" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ Ask.com ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಓದಿ: ಮಿಡ್ರೇಂಜ್ನಿಂದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್, ಫೋಲ್ಡಬಲ್ವರೆಗೆ..!: ಈ ತಿಂಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು