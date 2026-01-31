ETV Bharat / technology

AI ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವೈಷ್ಣವ್

Artificial Intelligence Sector: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಶೇ. 33 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ASHWINI VAISHNAW JOB OPPORTUNITIES AI SUMMIT IT COMPANIES
ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ (Photo Credit: PTI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 31, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Artificial Intelligence Sector: ಭಾರತದಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026 ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು AI ನಲ್ಲಿ $70 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಐ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು, ಈಗ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. AIಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. AI ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಿನದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತದ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ AIಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

AI ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಐಟಿ ಉದ್ಯಮವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು AI ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಉದ್ಯಮವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶೃಂಗಸಭೆಯು AI ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು AI ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಒದಗಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮುಖಂಡರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯುವಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ AI ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು 500 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರವು AI-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ $70 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೊತ್ತವು ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು $100 ಬಿಲಿಯನ್​ವರೆಗಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 200 AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ AI ಮಾದರಿ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ AI ಅನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗೊಳಿಸುವುದು. ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ AI-ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು AI ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ AI ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಯಕರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ, ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್, ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್‌ಮೈಂಡ್ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಡೆಮಿಸ್ ಹಸ್ಸಾಬಿಸ್, ಮೆಟಾದ ಮುಖ್ಯ AI ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್‌ನ ಸಿಇಒ ಡೇರಿಯೊ ಅಮೋಡೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಮತ್ತು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಿ: ಗಗನಯಾನಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಹಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ: ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

TAGGED:

ASHWINI VAISHNAW
JOB OPPORTUNITIES
AI SUMMIT
IT COMPANIES
ARTIFICIAL INTELLIGENCE SECTOR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.