ಚಂದಮಾಮನ ಸುತ್ತ ನಾಸಾ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತೆ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಮಹತ್ವವೇನು?
Artemis II Mission: ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ 10 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿದೆ.
Published : April 1, 2026 at 3:25 PM IST
Artemis II Mission: ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಕಳುಹಿಸಲು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿಳಿಯುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಾಸ್ತವವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಾನವರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಪೋಲೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು 1972ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಾಸಾ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕೆನಡಿಯನ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗದಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯೊಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಅಂಶಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೌಕೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ 3.54 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿದೆ.
ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ ಓರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ SLS ರಾಕೆಟ್ನ ಮೇಲಿನ ಹಂತದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೊದಲ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಓರಿಯನ್ನ ಜೀವ ಬೆಂಬಲ, ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಓರಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂಜಿನ್ ಬರ್ನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು "ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಲೂನಾರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಓರಿಯನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಮಿಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ.
"ಫ್ರೀ-ರಿಟರ್ನ್" ಪಥವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಓರಿಯನ್ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಲಿಂಗ್ಶಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅದು ಚಂದ್ರನ ದೂರದ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕುಶಲತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಾನವ-ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ 10,300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅದರ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅದು ಸರಿಸುಮಾರು 7,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ವಿಂಡೋ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರನ ದಿಗಂತದ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸಿದ ನಂತರ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮರು ಪ್ರವೇಶ: ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಂತ ಇದು. ಇದು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಗಂಟೆಗೆ 40,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ 2,760 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ತಲುಪುವ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಶಾಖ ಗುರಾಣಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತರುವಾಯ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಓರಿಯನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ತಂಡಗಳು ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ.
ಬೃಹತ್ ರಾಕೆಟ್: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ನಾಸಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (SLS) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಸಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 3.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಅಪಾರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಓರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಈ ರಾಕೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವಿಸ್ತೃತ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಓರಿಯನ್ ಭೂಮಿಯ ಭೂಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವಿಕಿರಣದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಶೋಧಕರು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತೂಕವಿಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು CPR ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಹೊಸ ಲೇಸರ್ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಂದ್ರನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಬಯಲಾಗದ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳು: ಅಪೋಲೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ತಂದ ಕೆಲವು ಶಿಲಾ ಮಾದರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದವು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಗಾತ್ರದ ಗ್ರಹವು ಆರಂಭಿಕ ಭೂಮಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಚಂದ್ರ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಎಂಬ ಊಹೆಗೆ ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
ಚಂದ್ರನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಭೂಮಿಯ 4.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂರಕ್ಷಿತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಂತಹ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಸಮಯದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ನಂತೆಯೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪಿನ ದೂರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೊಲೊ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ತರುವಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಕರು ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯು ಈಗ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ 4K ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ವಿವಿಧ ಇತರ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಾನವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು?: ಅಪೊಲೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಆರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತರುವಾಯ ಚಂದ್ರನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಬಿಟರ್ಗಳು ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೋವರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಸಂಕಲ್ಪವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು: ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಶುಷ್ಕ, ಧೂಳಿನ ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಹಲವಾರು ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಅಂಶಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂನಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
ನೀರು: ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಧ್ರುವಗಳ ಬಳಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀರನ್ನು ಅದರ ಘಟಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಬಹುದು - ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ. ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಂಶವನ್ನು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ: 1960 ಮತ್ತು 70 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೈಗೊಂಡ ಅಪೋಲೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ ಚೀನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಆವೇಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ; ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೋವರ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಚೀನಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಎರಡೂ ಹೊಂದಿವೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ: 2030 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾಸಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಾಸಾ ಚಂದ್ರನನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ನೆಲವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸಹ ಸುಲಭ.
