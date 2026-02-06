ETV Bharat / technology

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​!

Artemis II Mission Smartphone: ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​! (Photo Credit: IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 6, 2026 at 10:58 AM IST

Artemis II Mission Smartphone: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ISS) ಕ್ರೂ 12 ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಎಂದು ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್‌ಮನ್ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

"ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕ್ರೂ 12 ಮತ್ತು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾರಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹ ಆಧುನಿಕ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ NASAಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ NASA ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು ವಿಕಿರಣ-ನಿರೋಧಕ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಾತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ - ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ (ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ವೈಫೈ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು) ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು NASA-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಕಠಿಣ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾತ, ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ, ಕಂಪನ, ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪರಿಸರ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಸೇರಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು.

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು: ಈ ವಿಧಾನವು ವಾಯುಯಾನ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದವು. ಸೋಯುಜ್ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕರೆಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾಸಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ISS) ಕ್ರೂ 12 ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಚಂದ್ರನ ಹಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ, ನಾಸಾ ಆಧುನಿಕ, ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ನೋಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ DSLR ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

