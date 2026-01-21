ETV Bharat / technology

53 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II: NASAದ ಉಡಾವಣೆ ಯಾವಾಗ?

Nasa Artemis II Mission: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2 ಮಿಷನ್‌ನ ಉಡಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ARTEMIS II MISSION ARTEMIS II MISSION UPDATE NASA NASA MANNED MOON MISSION
53 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II! (Image Credits: NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 8:34 AM IST

Nasa Artemis II Mission: ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ "ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2" ಯೋಜನೆಯ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾನವೆರಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲಿದೆ.

ನಾಸಾದ ಓರಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್​ ಕ್ರಾಫ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್​ ಲಾಂಚ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ (SLS) ಅನ್ನು ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 53 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1972ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಪೊಲೊ 17 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದಿದ್ದ. ಇದೀಗ ನಾಸಾ ತನ್ನ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಾಸಾ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನಾಸಾದ ಅನುಭವಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ರೀಡ್ ವೈಸ್‌ಮನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವರು. ಇವರೊಂದಿಗೆ ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸನ್ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ವಿವರ (Image Credits: NASA)
  • ರೀಡ್ ವೈಸ್‌ಮನ್ (ಕಮಾಂಡರ್)
  • ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್ (ಪೈಲಟ್)
  • ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ (ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್)
  • ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್, ಕೆನಡಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ (ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್)

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್‌ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮರಳಲು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಮೆರಿಕದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದೆ - ಜೇರೆಡ್ ಐಸಾಕ್‌ಮನ್, ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ

53 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II! (Image Credits: NASA)

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ನಾಸಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತಿದೆ - ನಾಸಾ

ಇದಲ್ಲದೇ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಲೂನಾರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓರಿಯನ್‌ನ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹೊರಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ದೂರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೊನೆಯ ತಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ 230,000 ಮೈಲುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಂಜಿನ್ ಸುಡುವಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಫ್ರೀ-ರಿಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರಾಟವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ವಾತಾವರಣದ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್‌ಡೌನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು "ಫ್ರೀ-ರಿಟರ್ನ್​" ಪಥದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಸುಮಾರು 9,260 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹಾರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ.

53 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II! (Image Credits: NASA)

"ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II" ಪಥವನ್ನು ಅದರ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 1) ಎದುರಾದ ಶಾಖ ಕವಚದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಮಿಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ರಿಹರ್ಸಲ್‌ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಾಂಚ್‌ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

