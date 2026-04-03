ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್​ನಲ್ಲಿ ‘ಟಾಯ್ಲೆಟ್​’ ಸಮಸ್ಯೆ: ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ!!

Artemis II Toilet Malfunction: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ನಲ್ಲಿರುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಉಡಾವಣೆ ನಂತರ ಓರಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳೇ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್​ನಲ್ಲಿ ‘ಟಾಯ್ಲೆಟ್​’ ಸಮಸ್ಯೆ! (Credits: NASA)
Published : April 3, 2026 at 4:33 PM IST

Artemis II Toilet Malfunction: ಚಂದ್ರನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಓರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್‌ನ "ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ"ಯಲ್ಲಿ (Waste Management System) ಅಂದರೆ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ "ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೊಂದರೆ" (Unexpected Trouble) ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಶೂನ್ಯ-ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಇಲ್ಲದೇ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದೇನು?: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಓರಿಯನ್‌ನ 'ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (UWMS) ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅದರ ಶೌಚಾಲಯ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯದ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಂದವು. ಶೌಚಾಲಯದ ಫ್ಯಾನ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಾಸಾ ವಕ್ತಾರ ಗ್ಯಾರಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೀರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್‌ನ ವೈಫಲ್ಯವು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ (Credits: NASA)

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಅದು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯೊಳಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೇಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ನೈತಿಕತೆಯ ಮೇಲೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

ಈ 'ಜಾಮ್' ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?: ನಾಸಾದ ಭೂ ತಂಡವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯೊಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಬ್ಯಾಕಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗೊಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್​ (Credits: NASA)

ಅಪೊಲೊ ಯುಗದ ನಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ?: ಆರಂಭಿಕ ಅಪೊಲೊ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, "ಶೌಚಾಲಯ" ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಡನ್​ ಮಷಿನ್​ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಷ್ಟೂ, ಅದು ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯವು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 'ಪಾಠ': ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು 10 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಸಾದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಸಮುದ್ರಯಾನ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲವಾಗದಷ್ಟು ದೃಢವಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಯಲು ಈ ಪಾಠ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್​ (Credits: NASA)

ಮೊದಲ ಸಮಸ್ಯೆ: ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಹಿಂದೆ ಬಳಸಿದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಎದುರಾದಾಗ ಮೊದಲ ಸವಾಲು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಎಂದರೇನು?: ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಒಂದು 'ಯು-ಟರ್ನ್' ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ದೂರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 400,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಅವರು ಯಾವಾಗ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ?: ಈ 10 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ವರು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯಾಣವು ಒಂದು ರೀತಿಯ "ಪರೀಕ್ಷಾ ಓಟ" ವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲಿರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ III ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓರಿಯನ್ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹಿಂದೆಂದೂ ಸಾಧಿಸದ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

