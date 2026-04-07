ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಟ್, ಚಂದ್ರನ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿ - ಬೂದು ಅಲ್ಲವೆಂದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು!
Artemis II Mission: ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡವು 1970 ರಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ 13 ಮಿಷನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ 248,655 ಮೈಲುಗಳ ದೂರದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
Published : April 7, 2026 at 10:26 AM IST
Artemis II Mission: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಇಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸುಮಾರು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂವಹನ ಕಡಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಈ ಅವಧಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೂರದ ದಾಖಲೆ: ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಚಂದ್ರನ ದೂರದ ಭಾಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ತಂಡವು 1970 ರಲ್ಲಿ ಅಪೊಲೊ 13 ಮಿಷನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ 248,655 ಮೈಲುಗಳ ಹಿಂದಿನ ದೂರದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇದು ಮೀರಿಸಿದೆ. ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 252,756 ಮೈಲುಗಳು (4,06,771 ಕಿಮೀ) ಗರಿಷ್ಠ ದೂರವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ದೂರವಾಗಿದೆ.
🚀 LIVE FROM SPACE: President Donald J. Trump Calls Artemis II Astronauts After Breaking the Farthest Distance Record in Human Spaceflight 🇺🇸 HISTORIC!— The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026
" your mission paves the way for america's return to the lunar surface very soon." pic.twitter.com/1TzmIEQG0l
ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ : ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವಾಗ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಚಂದ್ರನ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಆಕಾರ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಚಂದ್ರನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 'ಕಂದು' ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ವಿಂಡೋ ಮೂಲಕ ಗೋಚರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಕೋಚ್, "ನಾವು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಸಾ ತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗೋಚರ ಬಣ್ಣದ ಛಾಯೆಗಳು (ಕಂದು ಮತ್ತು ನೀಲಿ) ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಖನಿಜ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಸಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡವು ಚಂದ್ರನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
New record🥇— NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026
The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.
Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n
ಪಿನ್ಪ್ರಿಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ 'ರೈನರ್ ಗಾಮಾ'ದ ಆವಿಷ್ಕಾರ: ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾಸಾದ ಭವಿಷ್ಯದ CLPS ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಇಳಿಯಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು 'ರೈನರ್ ಗಾಮಾ'. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಗೂಢ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸ್ಥಳವಿದು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದರ ರಚನೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಗ್ಲುಷ್ಕೊ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 27 ಮೈಲಿ ಅಗಲದ ಕುಳಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಕುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಬಿಳಿ ಗೆರೆಗಳು 500 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ ಅವರು ಚಂದ್ರನ ತಾಜಾ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕುಳಿಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೊಗಸಾದ ದೃಶ್ಯ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ಈ ಕುಳಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ 'ಲ್ಯಾಂಪ್ಶೇಡ್' ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ಶೋಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾರಾಟದ ನಂತರ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು "ಆಧುನಿಕ-ದಿನದ ಪ್ರವರ್ತಕರು" ಎಂದು ಕರೆದರು. "ಇಂದು ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ "ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ದಾರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಓದಿ: 350 ಸಿಸಿ ಮಾರ್ಡನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದ ರಾಣಿ: ಯುವಕರ ಮನಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಈ ‘ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ 400’!?