ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿದೆ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2 ಮಿಷನ್: 54 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಚಂದ್ರನತ್ತ!
NASA Artemis 2 Mission: ನಾಸಾ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, 1972ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 1, 2026 at 12:22 PM IST
NASA Artemis 2 Mission: ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು 54 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಕೆನಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ 39B ನಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಡಾವಣಾ ವಿಂಡೋ ಎಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:54ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಡಾವಣಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತದೆ.
The weather's looking good for tomorrow's Artemis II launch, and our teams are getting the rocket ready for liftoff!— NASA (@NASA) March 31, 2026
ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು? ನೀವು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಾಸಾ ಬಹು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉಡಾವಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಕವರೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಸಾದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳಾದ NASA+ ಮತ್ತು YouTube: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ NASA+ ಮತ್ತು NASA YouTube ಚಾನಲ್. NASA+ ರಾತ್ರಿ 10:20 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, YouTube ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯು IST ಸಮಯ ಸಂಜೆ 5:15 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಇಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ಗಳು
- ನಾಸಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್: https://www.youtube.com/NASA
- NASA+ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸಾರ: https://plus.nasa.gov/scheduled-video/nasas-artemis-ii-crew-launches-to-the-moon-official-broadcast/
- ರಾಕೆಟ್ನ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ: https://www.youtube.com/watch?v=XMZMSmOrzlU
ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ:
- ನಾಸಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿಯೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ನಾಸಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
- CNN, C-SPAN, ಮತ್ತು Space.com ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ YouTube ಮತ್ತು NASA+ ಮೂಲಕ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. NASA ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ YouTube ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ. ಉಡಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿರಾ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ನಾಸಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉಡಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಏನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?
- ಎಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:15 ಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲಂಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗುವ ನೇರ ದೃಶ್ಯಗಳು.
- ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವ ಮತ್ತು ಆಗಮಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರದಿ.
- ಉಡಾವಣಾ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ.
- ಉಡಾವಣೆಯ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಓರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ನ ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ನಿಯೋಜಿಸುವವರೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಉಡಾವಣೆಯು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. 54 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾನವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ನಾಸಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ: NASAದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಮಾನವ ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಂತಿಮ ಗುರಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನಾಸಾ ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಯುಗ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪೊಲೊ ಯುಗದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಾರಾಟವಲ್ಲ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಲ್ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ, ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕನಸು ಈಗ ವಾಸ್ತವವಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಉಡಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
