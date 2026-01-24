ETV Bharat / technology

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ARAI ಹೊಸ ನಿಯಮ!

Electric Vehicles Rules: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳು ಶಬ್ಧ ಮಾಡದೇ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಕುರಿತು ಎಆರ್​ಎಐ ಗಂಭೀರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ARAI ಹೊಸ ನಿಯಮ (Photo Credit: EV TATA Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 24, 2026 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Electric Vehicles Rules: ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ಫೋರ್​ ವ್ಹೀಲ್​​ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್​​ ಕುರಿತು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ARAI) ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ಫೋರ್​ ವ್ಹೀಲ್​​ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್​ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಕೃತಕ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣ ಎಂದು ARAI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಇದು ಪಾದಚಾರಿಗಳು, ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನವು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಈ ಕೃತಕ ಶಬ್ಧವು ವಾಹನದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಚಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಈ ಕ್ರಮವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಎಆರ್‌ಎಐ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೆಜಿ ಮಥಾಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕಾರ, ಶೂನ್ಯ ಮತ್ತು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಈಗ 'ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (ಎವಿಎಎಸ್) ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಮೌನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಹನವು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಬ್ಧ ಹೊರಸೂಸುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೌಂಡ್​ ಅಲರ್ಟ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಆರ್‌ಎಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಬ್ಧವು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಶಬ್ಧವು ಕರ್ಕಶ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಜನವರಿ 27 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ಪುಣೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 19ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ARAI ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೆಜಿ ಮಥಾಯಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ARAI ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2027 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ‘ಭಾರತ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್​ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್​ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ’ನ (BNCAP) ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಭಾರತ್ ಹಂತ VII ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮಾನದಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಟೈರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್​ಗಳಂತಹ ವಾಹನ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಥಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.

