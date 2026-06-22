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ಏಪ್ರಿಲಿಯಾ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಎಡಿಷನ್​ ಲಾಂಚ್​! ಲಾಂಗ್​ ಡ್ರೈವರ್ಸ್​ ಫುಲ್​ ಖುಷ್​

Aprilia Special Edition Launched: ಲಾಂಗ್​ ಡ್ರೈವ್​ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲಿಯಾ ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಬೈಕ್​ವೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಏಪ್ರಿಲಿಯಾ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಎಡಿಷನ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Aprilia India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 22, 2026 at 11:21 AM IST

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Aprilia Special Edition Launched: ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪ್​ಡೇಟ್​​ವೊಂದು ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಏಪ್ರಿಲಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ದಿನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ 2026 ಏಪ್ರಿಲಿಯಾ ಟುವೊನೊ 457 ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ರೇಸಿಂಗ್ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಏಪ್ರಿಲಿಯಾ ಈ ಮಾದರಿಗೆ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹3.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 2006 ಟುವೊನೊ 1000R ಮಾದರಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹2,000 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ದ ಏಪ್ರಿಲಿಯಾ ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೈಕ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮಾಂಬಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಪೂಮಾ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸವಾರನನ್ನು ನೇರ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮೋಕ್ಡ್ ಫ್ಲೈಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಫ್ಲೈಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವಾರನ ಆಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲಿಯಾ ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾರನ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಬಾರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸವಾರನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗುವ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸವಾರಿ ಸ್ಥಾನವು ನಗರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಣಿಕಟ್ಟು, ಭುಜ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುನೋವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಬೈಕ್ ಸೀಟನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಫೋಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಬೈಕು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 'ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ಬ್ರೇಕ್ ಲಿವರ್' ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಬೆರಳಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲಿವರ್‌ನ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಅದೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 457cc, ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ 47.6 bhp ಮತ್ತು 43.5 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಫುಲ್​-LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕಲರ್​ TFT ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಿಯಾಜಿಯೊ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಯಾಗೋ ಗ್ರಾಫಿ, ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾರರ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೈಕ್‌ಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 48,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಫ್ರೀ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಕ್ವಿಕ್‌ಶಿಫ್ಟರ್, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS), USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಂಟಿ-ಥೆಫ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೂಲ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

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