By ETV Bharat Tech Team

Published : March 30, 2026 at 2:22 PM IST

Apple Upcoming Products List 2026: ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಪಲ್ ವರ್ಷವಿಡೀ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್, ಮ್ಯಾಕ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ..

  • ಆಪಲ್‌ನ ಮುಂಬರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:

ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ: MacRumors ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾಧನವು A20 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ರೆಡ್​ ಕಲರ್​ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಪರ್ಚರ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್​ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೂಲಕ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಪಲ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ C2 5G ಮೋಡೆಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಐಫೋನ್: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು 7.7-ಇಂಚಿನ ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 5.3-ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್​ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಕ್ರೀಸಿಂಗ್​ (ಮಡಿಸುವಿಕೆ) ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಫೇಸ್ ಐಡಿ ಬದಲಿಗೆ ಟಚ್ ಐಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಐಒಎಸ್ 27 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್​ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್​ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • ಆಪಲ್ ವಾಚ್‌ಗಳು:

ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್​ 12: ಈ ಮುಂಬರುವ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್​ ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದೆಂಬ ಊಹಾಪೋಹವೂ ಇದೆ.

ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 4: ಈ ಮಾದರಿಯು ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಟಚ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

  • ಐಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು:

ಐಪ್ಯಾಡ್ 12: ಈ ಮಾದರಿಯು A16 ಚಿಪ್‌ನಿಂದ A18 ಅಥವಾ A19 ಚಿಪ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 'ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಈ ಮುಂಬರುವ ಐಪ್ಯಾಡ್ 12ಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ: ಈ ಸಾಧನವು A17 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು A19 ಪ್ರೊ ಅಥವಾ A20 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇದು OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವೈಬ್ರೆಷನ್​-ಬೆಸ್ಟ್​ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಟರ್​-ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

  • ಮ್ಯಾಕ್‌ಗಳು:

ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ: ಈ ಮಾದರಿಯು M5 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು M5 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ: ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ M5 ಮತ್ತು M5 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

iMac: ಕಂಪನಿಯು M5 ಚಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Macbook Pro (OLED): ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಆಪಲ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದು OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್​ ಡಿಸೈನ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. M6 Pro ಮತ್ತು M6 Max ಚಿಪ್‌ಗಳು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

  • ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸಾಧನಗಳು:

ಆಪಲ್ ಟಿವಿ: ಈ ಸಾಧನವು A17 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು Wi-Fi 7 ಸಪೋರ್ಟ್​ಗಾಗಿ N1 ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್​ 'ಸಿರಿ' ಅನುಭವವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು.

ಹೋಮ್‌ಪಾಡ್ ಮಿನಿ: ಈ ಮಾದರಿಯು ಸುಧಾರಿತ ಸೌಂಡ್​ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಹೊಸ ಚಿಪ್, ವೈ-ಫೈ 7 ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಹೋಮ್‌ಪಾಡ್: ಈ ಪೂರ್ಣ-ಗಾತ್ರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸಿರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಹೋಮ್ ಹಬ್: ಈ ಸಾಧನವು 6 ರಿಂದ 7-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು A18 ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ/ಸೆನ್ಸರ್: ಆಪಲ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೋಮ್‌ಕಿಟ್-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

ಫೇಸ್ ಐಡಿ ಡೋರ್‌ಬೆಲ್: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್‌ಬೆಲ್ ಫೇಸ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್​ ಜೊತೆ ಬರಬಹುದು.

