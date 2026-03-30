ಆಪಲ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ 15 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧ! ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
Apple Upcoming Products List 2026: ಈ ವರ್ಷ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಐಫೋನ್ 18 ಸೇರಿದಂತೆ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : March 30, 2026 at 2:22 PM IST
Apple Upcoming Products List 2026: ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಪಲ್ ವರ್ಷವಿಡೀ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್, ಮ್ಯಾಕ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
- ಆಪಲ್ನ ಮುಂಬರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:
ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ: MacRumors ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾಧನವು A20 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೂಲಕ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಪಲ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ C2 5G ಮೋಡೆಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು 7.7-ಇಂಚಿನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 5.3-ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ (ಮಡಿಸುವಿಕೆ) ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಫೇಸ್ ಐಡಿ ಬದಲಿಗೆ ಟಚ್ ಐಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಐಒಎಸ್ 27 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಆಪಲ್ ವಾಚ್ಗಳು:
ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್ 12: ಈ ಮುಂಬರುವ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್ ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದೆಂಬ ಊಹಾಪೋಹವೂ ಇದೆ.
ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 4: ಈ ಮಾದರಿಯು ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಟಚ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಐಪ್ಯಾಡ್ಗಳು:
ಐಪ್ಯಾಡ್ 12: ಈ ಮಾದರಿಯು A16 ಚಿಪ್ನಿಂದ A18 ಅಥವಾ A19 ಚಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 'ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಈ ಮುಂಬರುವ ಐಪ್ಯಾಡ್ 12ಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ: ಈ ಸಾಧನವು A17 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು A19 ಪ್ರೊ ಅಥವಾ A20 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇದು OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವೈಬ್ರೆಷನ್-ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಟರ್-ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
- ಮ್ಯಾಕ್ಗಳು:
ಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ: ಈ ಮಾದರಿಯು M5 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು M5 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ: ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ M5 ಮತ್ತು M5 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
iMac: ಕಂಪನಿಯು M5 ಚಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
Macbook Pro (OLED): ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಆಪಲ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದು OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ಡಿಸೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. M6 Pro ಮತ್ತು M6 Max ಚಿಪ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸಾಧನಗಳು:
ಆಪಲ್ ಟಿವಿ: ಈ ಸಾಧನವು A17 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು Wi-Fi 7 ಸಪೋರ್ಟ್ಗಾಗಿ N1 ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ 'ಸಿರಿ' ಅನುಭವವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು.
ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿ: ಈ ಮಾದರಿಯು ಸುಧಾರಿತ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಹೊಸ ಚಿಪ್, ವೈ-ಫೈ 7 ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಹೋಮ್ಪಾಡ್: ಈ ಪೂರ್ಣ-ಗಾತ್ರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸಿರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಹೋಮ್ ಹಬ್: ಈ ಸಾಧನವು 6 ರಿಂದ 7-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು A18 ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ/ಸೆನ್ಸರ್: ಆಪಲ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೋಮ್ಕಿಟ್-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಫೇಸ್ ಐಡಿ ಡೋರ್ಬೆಲ್: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್ಬೆಲ್ ಫೇಸ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಬರಬಹುದು.
