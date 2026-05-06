ಐಫೋನ್ 17 ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ! ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿದೆ 5 ಕಾರಣ
Apple iPhone 17 Sales: 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
Published : May 6, 2026 at 8:36 AM IST
Apple iPhone 17 Sales: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಐಫೋನ್ 17 ಸರಣಿಯ ಫಾಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು 'ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಆರೆಂಜ್' ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು 'ಐಫೋನ್ ಏರ್' ಮೇಲಿದ್ದವು. ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಫೋನ್ 17 ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 17 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (Q1 2026) ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 6% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಂಕಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ತನ್ನ ಪೂರ್ವವರ್ತಿ ಐಫೋನ್ 16 ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು, ಅಂದರೆ ಆಪಲ್ ಈಗ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ.
iPhone 17ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು?:
1. ಬಳಕೆದಾರರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ: iPhone 17ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು 60Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ತನ್ನ Galaxy S20 ಸೀರಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ 2020ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆಪಲ್ನ 60Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೀಮ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 17 ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿತು. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಈಗ 120Hz ಮತ್ತು 1Hz ನಡುವೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಸುಗಮ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.
2. ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: iPhone 17 ಆಪಲ್ನ A19 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ A19 Proನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಭಾರೀ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. 'ಜೆನ್ಶಿನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್'ನಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಸಾಧನವು ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಎಂದಿಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು: ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಎರಡು ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು 48MP ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು 48MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ-ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಐಫೋನ್ ರಾಜನಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಚೆರ್ರಿ ಆನ್ ಟಾಪ್: ಹೊಸ 18-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಂಟರ್-ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
4. ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ಸೇಫ್: ಐಫೋನ್ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಕುಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ. ಐಫೋನ್ 17 3,692mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಪಲ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಫುಲ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ MagSafe ಬೆಂಬಲದ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಐಫೋನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್: ಭಾರತದಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಂತರ್ಗತ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳಿಗಿಂತ ಐಫೋನ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಿಡ್ರೇಂಜ್ನಿಂದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್, ಫೋಲ್ಡಬಲ್ವರೆಗೆ..!: ಈ ತಿಂಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು