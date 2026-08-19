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ಆಪಲ್​ ಬಿಗ್​ ಲೀಕ್​! ಸಿರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೋಡಿದ್ದು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ! ಏರ್​ಪಾಡ್ಸ್​ ಡೆಮೊ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​

Apple Camera AirPods Leak: ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏರ್‌ಪಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೀಕ್​ ಆದ ಡೆಮೊ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

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ಏರ್​ಪಾಡ್ಸ್​ ಡೆಮೊ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ (Photo Credit- Apple / MacRumors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 1:43 PM IST

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Apple Camera AirPods Leak: ಆಪಲ್ ಬೇಗನೇ ತರಲಿದೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿಯಾಗ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರುವ ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್​ನ​ (AirPods) ಮೊದಲ ಲುಕ್ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್‌ರೂಮರ್ಸ್ (MacRumors) ಸಂಸ್ಥೆ macOS Tahoe 26.7 ರಿಲೀಸ್​ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್​ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಏರ್​ಪಾಡ್ಸ್​ ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕದ ಕವರ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಆಪಲ್ AI ಫೀಚರ್ 'Visual Intelligence' ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಕಾಣಿಸಿದೆ.

ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ವಾಯಿಸ್-ಓವರ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸಿದೆ. "Visual Intelligence ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್​ಗಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ" ಎಂದು ಸಿರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ.

ಸಿರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೋಡಿದ್ದು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ: ಈ ಫೀಚರ್ ಮೂಲಕ ಯೂಸರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣೋದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಐಫೋನ್​ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಏರ್​ಪಾಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್​ನ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಏರ್​ಪಾಡ್ಸ್​ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವು ಆಪಲ್ AI ಫೀಚರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಸಿರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾರಿ ಕೇಳೋದು ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ.

ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನು? ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಏರ್​ಪಾಡ್ಸ್​ ಪ್ರಸ್ತುತ AirPods Pro 3 ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಕ್​ ಗುರ್ಮನ್​ ಅಂದಾಜಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದರ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್​ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಾ ಕ್ಲೌಡ್‌ಗೆ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗೋ LED ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ AirPods ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ.

ಮೆಟಾ ರೇ-ಬ್ಯಾನ್​ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಪೈಪೋಟಿ!: ಆಪಲ್ ತರ್ತಿರೋ ಈ ಹೊಸ Visual Intelligence ಫೀಚರ್‌ಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ AirPods ನೇರವಾಗಿ ಮೆಟಾದ ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳಂತಹ ಕ್ಯಾಮೆರಾ AI ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಸ್ವಂತವಾಗಿಯೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.

ಈ ಏರ್​ಪಾಡ್ಸ್​ನ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಮೆಟಾ "pervert glasses" ಮೇಲೆ ಬಂದ ವಿರೋಧದ ನಂತರ ಈ ತರಹದ stealthy ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರೋ AI ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಪ್ರೈವಸಿ ಆತಂಕ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಏರ್​ಪಾಡ್ಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಪಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೀಟಾ ವರ್ಷನ್‌ನಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐಫೋನ್​ಗಳ ಜೊತೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಆದ ಸಿರಿ ವರ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಏರ್​ಪಾಡ್ಸ್​ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ.

ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ ರಾಕೆಟ್​ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಚಂದ್ರನ ಕುಳಿ!

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APPLE VISUAL INTELLIGENCE
SIRI SAVE WHAT YOU SEE
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