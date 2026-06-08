ಇಂದಿನಿಂದ Apple WWDC 2026: ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು? ನೇರಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ
Apple WWDC 2026: ಆಪಲ್ನ WWDC ಇಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ.
Published : June 8, 2026 at 3:17 PM IST
Apple WWDC 2026: ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವ WWDC 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಆಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ AI ಇಡೀ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲಿವೆ.
ಆಪಲ್ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಾಲಿ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರಿಗಿದು ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮುಂದಿನ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಮ್ ಕುಕ್ WWDC ಕೀನೋಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರು ಆಪಲ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೀನೋಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದರ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ AI ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹಲವಾರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ.
ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೋರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ತನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಿರಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಸರಳ ಆರ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಹಾಯಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭ-ಅರಿವಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ ಈ AI ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
iOS 27: iOS 27 ಈವೆಂಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಷಯ. ಆಪಲ್ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವರದಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ದೃಶ್ಯ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿ, AI ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇರುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗಮನ ಗೌಪ್ಯತೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಕ AI ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಪಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು AI ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತಿನಂತೆ ಹೊಂದಿಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾಕೋಸ್, ವಾಚ್ಓಎಸ್ ಮತ್ತು ವಿಷನ್ಓಎಸ್ಗಾಗಿ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಷನ್ ಪ್ರೊಗಾಗಿ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಲ್ಲ: ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಸ ಸಾಧನದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ನವೀಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹವಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ಗಮನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು AI ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ WWDC ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆಪಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ AI ಓಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ AI ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಪಲ್ ನವೀನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆಪಲ್ AI ಅನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ AI ಅನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ತಂತ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು AI ಯೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
WWDC 2026 ಆಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೆ AI ನ ಈ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
WWDC 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು?: ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ (IST) ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧಿವೇಶನವು 1:30 AM IST (1:00 PM PT)ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್, ಮ್ಯಾಕ್, ಆಪಲ್ ಟಿವಿ 4K, ವಿಂಡೋಸ್ ಪಿಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಟಿವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಆಪಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆಪಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
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