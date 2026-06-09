ಐಫೋನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿರಿ, ಏನೆಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
Apple WWDC 2026: ಆಪಲ್ನ WWDC 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭರ್ಜರಿ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 9, 2026 at 8:20 AM IST
Apple WWDC 2026: ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊದಲ್ಲಿರುವ ಆಪಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ (WWDC 2026) iOS 27 ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕೋಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆಪಲ್ನ WWDC 2026 ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ CEO ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 10:30 ಕ್ಕೆ (IST) ನಡೆಯಿತು. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯ ಗಮನವನ್ನು ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಹೊಸ iOS ಆವೃತ್ತಿ, ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಿರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಡಾರ್ಕ್-ಥೀಮ್, ಚಾಟ್ಬಾಟ್-ಶೈಲಿಯ UI ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಅದರ AI ಈಗ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಪಲ್ WWDC 2026 ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಆಪಲ್ WWDC 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Siri 2.0 : ಕಂಪನಿಯು ಸಿರಿ 2.0 ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅಸಿಸ್ಟನ್ಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕೂಲಂಕುಷ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿರಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ನಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾತನಾಡುವ ವೇಗವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Apple Intelligence: ಜೆನ್ಮೋಜಿ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಡಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು AI ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಜೆನ್ಮೋಜಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಟೂನಿಷ್ ಲುಕ್ದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತದೆ.
Writing Tool: ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ AI ವ್ಯಾಕರಣ ಪರಿಶೀಲನಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಗುಣಿತ-ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
Camera Customization: ಬಳಕೆದಾರರು ಮೇಲಿನ - ಸಾಲಿನ ವಿಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಟೈಮರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. iOS 27 ಅದರ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 30% ವರೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಜೊತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ನಂತರ 70% ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Visual Intelligence: ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಸುವಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Photos App Overhaul: ಫೋಟೋಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 'ರೀಫ್ರೇಮ್' ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ನಂತರವೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರೀಫ್ರೇಮ್ ಆಪ್ಶನ್ ಮೂಲಕ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Wallet: ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ " Create a Pass" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಫಿಜಿಕಲ್ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಲರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು.
macOS Golden Gate: ಮ್ಯಾಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೇಟ್ ಓಎಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ, ಸುಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್' ಸ್ಲೈಡರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಮ್ಯಾಕೋಸ್ ಈಗ ವಿಂಡೋ-ಶೈಲಿಯ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
iOS 27: WWDC 2026 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಹೊಸ iOS 27 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. iOS 27 ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 'ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್' ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಈಗ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಐಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ iOS 27: iOS 27 ಐಫೋನ್ 11 ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
|ಐಫೋನ್ 11
|ಐಫೋನ್ 13 ಪ್ರೋ
|ಐಫೋನ್ 16 ಇ
|ಐಫೋನ್ 11 ಪ್ರೋ
|ಐಫೋನ್ 13 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್
|ಐಫೋನ್ 16
|ಐಫೋನ್ 11 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್
|ಐಫೋನ್ 14
|ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್
|ಐಫೋನ್ ಎಸ್ಇ (2nd Gen+)
|ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ಲಸ್
|ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೋ
|ಐಫೋನ್ 12 ಮಿನಿ
|ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೋ
|ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್
|ಐಫೋನ್ 12
|ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್
|ಐಫೋನ್ 17 ಇ
|ಐಫೋನ್ 12 ಪ್ರೋ
|ಐಫೋನ್ 15
|ಐಫೋನ್ 17
|ಐಫೋನ್ 12 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್
|ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ಲಸ್
|ಐಫೋನ್ ಏರ್
|ಐಫೋನ್ 13 ಮಿನಿ
|ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೋ
|ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ
|ಐಫೋನ್ 13
|ಐಫೋನ್ 15 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್
|ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್
ಏರ್ಡ್ರಾಪ್ ವೇಗ: ಕಂಪನಿಯು ಏರ್ಡ್ರಾಪ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಆಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಏರ್ಡ್ರಾಪ್ ಈಗ 80% ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ನಡುವಿನ ಫೈಲ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಗವು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಫೋಟೋ ಲೈಬ್ರರಿಗಳು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ವರ್ಧಿಸಿದೆ. ಆಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪುಟಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಈಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ವಿಭಿನ್ನ "ಸ್ಪೇಸ್ಗಳು" (ವರ್ಚುವಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗಳು) ನಡುವೆ ಚಲಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
Apple Child Accounts: ಆಪಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ "Child Account" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್-ವೈಡ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಯಸ್ಕರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಗಳು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೋಷಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 13 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಇದು ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಕೊನೆಯ WWDC: ಇದು ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಅವರ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನಡೆಯುವ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಾನ ತ್ಯಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೆರ್ನಸ್ 2001 ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ಗೆ ಸೇರಿದರು ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್, ಏರ್ಪಾಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್ಅಪ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಚನೆ: WWDC 2026 ಜೂನ್ 12ರವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿಗೆ ಆಪಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ಫೋರಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಆಯೋಜಿಸುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
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