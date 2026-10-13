ಇಂದು ಸಂಜೆ ಆ್ಯಪಲ್ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಮ್' ಇವೆಂಟ್! ಹೊಸ ಸಿರಿ ಎಐ, N1 ಚಿಪ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಲಾಂಚ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
Apple Welcome Home Event: ಆ್ಯಪಲ್ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಮ್' ಇವೆಂಟ್ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Published : October 13, 2026 at 12:08 PM IST
Apple Welcome Home Event: ಆ್ಯಪಲ್ ಇಂದು ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಆಪಲ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಎಸ್ವಿಪಿ ಗ್ರೆಗ್ ಜೋಸ್ವಿಯಾಕ್ ಅವರು 'Welcome Home' ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಟೀಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಈ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಹೊಸ Apple TV 4K, HomePod mini 2 ಮತ್ತು HomePad ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಹಬ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ LG ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹಲವು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಕಂಪನಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಟ್ರೈಬೆಕಾನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ "Apple Experience" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
Apple TV 4K ಕೊನೆಗೂ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಹೊಸ ಆ್ಯಪಲ್ ಟಿವಿ 4K ಮೂಲತಃ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಸಿರಿ ಅನುಭವದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಿರಿ ಎಐ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ Apple TV 4K ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೊರಬರಬಹುದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ Siri Remote, Apple Intelligence ಫೀಚರ್ಸ್, ಹೊಸ A-ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು N1 ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಿಪ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲಿದೆ.
Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI— Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026
HomePod mini 2 - ಹೊಸ ಚಿಪ್, ಹೊಸ ಸೌಂಡ್: HomePod mini 2 ಕೂಡ ಹೊಸ ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ S5 ಚಿಪ್ ಬದಲು ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಬರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ N1 ಚಿಪ್, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಪ್, ಸುಧಾರಿತ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಿರಿ ಹಾಗೂ Apple Intelligence ಫೀಚರ್ಗಳ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
HomePad - ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: HomePod Touch ಅಥವಾ HomePad ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಈ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ Siri AI ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್ 7-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ homeOS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ Safari, Music, Notes, Photos, Reminders, Calendar ಮುಂತಾದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪ್ಗಳು ಮೊದಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಐಫೋನ್ನ StandBy ಮೋಡ್ನಂತೆ HomePad ನಲ್ಲೂ Widget ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು.ಇದು ಮನೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ HomeKit ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Apple x LG ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತು LG ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ಗಳು, ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸೇರಿವೆ. 'Welcome Home' ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೋರ್ಬೆಲ್, ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೆಡ್ಬೋಲ್ಟ್ ಲಾಕ್, ಇನ್ಡೋರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಔಟ್ಡೋರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ LG ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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