ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಮ್' ಈವೆಂಟ್: ಸಾಲು - ಸಾಲಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳು!
Apple Welcome Home Event: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಮ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಹಬ್, ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿ 2, ಆಪಲ್ ಟಿವಿ 4K ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Published : October 9, 2026 at 11:01 AM IST
Apple Welcome Home Event: ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಮ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈವೆಂಟ್ನ ಟೀಸರ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈವೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದರೆ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಹಬ್, ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಟಿವಿ 4K ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI— Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಈವೆಂಟ್: ಆಪಲ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರೆಗ್ ಜೋಸ್ವಿಯಾಕ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಮ್' ಈವೆಂಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸಾಧನಗಳ ಸುಳಿವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ ಮಾರ್ಕ್ವೆಸ್ ಬ್ರೌನ್ಲಿ ಅವರು ಆಪಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಹ್ವಾನದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೋಮ್' ಈವೆಂಟ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಟ್ರಿಬೆಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ) ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಆಪಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಹಬ್, ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿ (2026) ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಟಿವಿ 4K (2026) ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈವೆಂಟ್?: ಇದು ಈ ತಿಂಗಳು ಆಪಲ್ ಆಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಆಗಿರಬಹುದು. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಮಾದರಿ, M6 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ, M6 ಚಿಪ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಐಮ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ ಮಾದರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಹಬ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿದೆ?: ಆಪಲ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಹಬ್ 6-ಇಂಚು ಅಥವಾ 7-ಇಂಚಿನ ಚೌಕಾಕಾರದ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದುಂಡಾದ ಬೇಸ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೆಟಪ್ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಸಾಧನವು ಸಿರಿ AI ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಪಲ್ನ A18 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೃದಯವಾಗಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಹಬ್ ಫೇಸ್ಟೈಮ್ಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯವು ಹೊಸ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟೇಬಲ್ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋಡೆ - ಆರೋಹಿತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿ ಸಿರಿ AI ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ N1 ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಆಪಲ್ 4K ಟಿವಿ (2026) ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಹ ಸಿರಿ AI ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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