ಆಪಲ್ನಿಂದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೊಂಬಾಟ್: ವಾಚ್ ಸೀರೀಸ್ 12, ಅಲ್ಟ್ರಾ 4, ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ 5 ಎಂಟ್ರಿ!!
Apple Watch Series 12 Launch: ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರೀಸ್ 12, ಅಲ್ಟ್ರಾ 4 ಮತ್ತು ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ 5 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 10, 2026 at 8:48 AM IST
Apple Watch Series 12 Launch: ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳಾದ ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರೀಸ್ 12 ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 4 ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ 5 ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ನ್ನೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು ಹೊಸ ವಾಚ್ಒಎಸ್ 27 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಗೂ ರಿಕವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಹೊಸ ರೆಡಿನೆಸ್ ಆಪ್ ಹೊಂದಿವೆ.
ವಾಚ್ ಸೀರೀಸ್ 12 ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸತು?: ಸೀರೀಸ್ 12 42mm ಮತ್ತು 46mm ಎರಡು ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಲವು ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಪಲ್ ಹೊಸ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ವಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದಿನವಿಡೀ ಪ್ರತಿ 5 ಸೆಕೆಂಡಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಳೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ 24 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅಳೆಯುತ್ತೆ. ಹೊಸ ರೆಡಿನೆಸ್ ಸ್ಕೋರ್ 0 ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಲೋಡ್, ವೈಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಪ್ ಆಧರಿಸಿ ರಿಕವರ್, ಪೇಸ್ ಯುವರ್ಸೆಲ್ಫ್, ರೆಡಿ ಅಥವಾ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ 24 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ 25% ಹೆಚ್ಚು, 15 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ.
iPhone Duo— John Ternus (@johnternus) September 9, 2026
iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max
Apple Watch Series 12 and Apple Watch Ultra 4
AirPods 5
… and Joz pic.twitter.com/TWj3GjDSmk
ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 4 ಹೈಲೈಟ್ ಏನು?: ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 4 ಕೂಡ ಅದೇ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ, ಹೊಸ ಎಸ್11 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿನೆಸ್ ಫೀಚರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ಗಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸುಧಾರಿಸುವ ಹೊಸ ಪೆಡೋಮೀಟರ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ಡೋರ್ ವರ್ಕೌಟ್ಗೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ 50 ಗಂಟೆ, ಲೋ ಪವರ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 84 ಗಂಟೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. 15 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 18 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಚ್ಒಎಸ್ 27 ಮೂಲಕ ಸಿರಿ ಎಐ, ಹೊಸ ಸಿರಿ ಆಪ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ವಾಚ್ ಫೇಸ್ ಇದ್ದು, ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಎಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.
ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ 5 ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೇನು?: ಹೊಸ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ 5 ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ (ಎಎನ್ಸಿ) ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಂನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ 4 ಗಿಂತ 50% ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮೋಡ್, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ದು, ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್-ಫ್ರೀ ಸಿರಿ ಎಐ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದು, ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಅನುವಾದ ಕೇಳಬಹುದು. ಹೈ-ಎಂಡ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇದ್ದು, ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಎನ್ಸಿ ಆನ್ನಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ, ಕೇಸ್ ಜೊತೆ 22 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ, ಡಸ್ಟ್, ಸ್ವೆಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ?: ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಾಚ್ ಸೀರೀಸ್ 12 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 56,900, ಅಲ್ಟ್ರಾ 4 ಬೆಲೆ ರೂ. 1,09,900ರಿಂದ ಶುರು. ಎರಡೂ ವಾಚ್ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸೇಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ 5 ಬೆಲೆ ರೂ. 14,900, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇರುವ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ರೂ. 17,900. ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೇಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ಓದಿ: ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ: 43 ಗಂಟೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸೀರೀಸ್ ಲಾಂಚ್!! ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕ್ರಾಂತಿ, ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್!