ಆ್ಯಪಲ್ನಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸೀಕ್ರೆಟ್: ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಿನಿ 8, ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿ 2 ಸೇರಿ 4 ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೀಕ್!
Apple Products Leak 2026: ಆ್ಯಪಲ್ನದ್ದೇ ಕೋಡ್ನಿಂದ 4 ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಡೇಟ್ ವಿವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 27, 2026 at 1:48 PM IST
Apple Products Leak 2026: ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನದೇ ಕೋಡ್ನಿಂದ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಐಫೋನ್ 18 ಸಿರೀಸ್ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮುಂಬರುವ 4 ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿವರಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೂಮರ್ಸ್ (MacRumors) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
iPad Mini 8 - ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್: ಲೀಕ್ ಆದ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ iPad Mini 8ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ A20 Pro ಚಿಪ್ ಇರಲಿದೆ. ಇದು iPhone 18ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿಪ್ಗಿಂತಲೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಲೀಕ್ ಆದ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ iPad ಅನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್-ಔಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಬಟನ್ಗಳು ಹಳೆಯ ಹಾಗೆ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ನಲ್ಲೇ ಇವೆ.
ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ನ್ಮನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ iPad Mini ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದು iPad Mini ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು. ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್-ನ್ಯೂ ವೈಬ್ರೇಷನ್-ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
HomePod Mini 2 - 5 ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ: ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ HomePod Mini 2. ಇದು ಈಗಿರುವ ಮಾಡೆಲ್ನಂತೆ ಅದೇ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದು 5 ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ಅವುಗಳು ಗ್ರೀನ್, ಪಿಂಕ್, ಬ್ಲ್ಯೂ, ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಸಿರಿ AIಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿದೆ. ಈಗಿನ HomePod Miniಗಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಇದು 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Apple TV 4K (4th Generation) - ಒಳಗೆ ಬಂಪರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್: ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ Apple TV 4K ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಇಮೇಜ್ ಫೈಲ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಲಾಂಚ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋ ಪ್ರಕಾರ ಡಿವೈಸ್ ಹೊರಗಿನ ಡಿಸೈನ್ ಹಳೆಯ ಹಾಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ Apple TVಯಲ್ಲಿ A17 Pro ಚಿಪ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ 8GB RAM ಇರಲಿದೆ. ಇದು Apple Intelligence ಮತ್ತು Siri AI ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ N1 ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ Wi-Fi 7 ಮತ್ತು Bluetooth 6 ಇರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ Siri Remote ಕೂಡ ಬರಲಿದೆ. iPad Mini ಮತ್ತು HomePod Mini ರೀತಿ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
iPad 12 - ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲೂ AI: ಆ್ಯಪಲ್ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ iPad ಅಂದರೆ iPad 12ನಲ್ಲಿ A19 ಚಿಪ್ ಇರಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ C1X ಮೋಡೆಮ್, N1 ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು 8GB RAM ಇರಲಿದೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್ನಲ್ಲಿ iPad 11ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ Apple Intelligence ಮತ್ತು Siri AI ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹೊಸ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತರೆ ಮೂರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇದು 2027ರ ವಸಂತ ಋತುವಿನವರೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಾರೆ iPhone 18 ಮತ್ತು iPhone Duo ನಂತರ ಆ್ಯಪಲ್ ಸುಮ್ಮನಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ iPad 12 ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಲೀಕ್ನಿಂದ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
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