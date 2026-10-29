ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೌಸ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ! ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 'ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್', 'PROLED XDR' ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ಲಾಂಚ್!
Apple MacBook-Pro Launched: ಆಪಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಸ್ಟ್ PROLED XDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, M5 ಪ್ರೊ/ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿಪ್ ಹಾಗೂ 24 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ನ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 8:24 AM IST
Apple MacBook Pro Launched: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಂಗದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆಪಲ್ ಇಡೀ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉದ್ಯಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ 'ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ' (MacBook Pro) ಸರಣಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 14-ಇಂಚು ಮತ್ತು 16-ಇಂಚಿನ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ನೂತನ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ಓಎಲ್ಇಡಿ (Tandem OLED) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ 'PROLED XDR' ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಿಯರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್' (Touch Screen) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಪರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್, ಕಲರಿಸ್ಟ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ಗಳ ದೈನಂದಿನ ವರ್ಕ್ಫ್ಲೋಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ಆಪಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಧಿಕಾರಿ (Chief Hardware Officer) ಜಾನಿ ಸ್ರೂಜಿ (Johny Srouji) ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೊಸ PROLED XDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ಸಾಧನವು ಮ್ಯಾಕ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. PROLED XDR ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ಓಎಲ್ಇಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಿತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ವೃತ್ತಿಪರರು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ಗೆ ಟಚ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಎಂ5 ಪ್ರೊ (M5 Pro) ಹಾಗೂ ಎಂ5 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (M5 Max) ಚಿಪ್ಗಳ ದೈತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ," ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
PROLED XDR ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಹೊಸ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ Tandem OLED ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿ PROLED XDR ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕ್ಯಾರೀಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ Extreme Dynamic Range (XDR) ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
- ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ಓಎಲ್ಇಡಿ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಓಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಖರತೆಯ ಅಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ (ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿಫಲನ) ದೋಷಗಳನ್ನು ಈ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ಓಎಲ್ಇಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಇಡೀ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ (Uniform) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.
- ನಂಬಲಾಗದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ರೇಶಿಯೋ: ಈ ಹೊಸ PROLED XDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2000 ನಿಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ HDR ಮತ್ತು SDR ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ 10,000,000:1 ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ರೇಶಿಯೋ (Contrast Ratio) ಅನ್ನು ಆಪಲ್ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿವರಗಳೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಮಸುಕಿಲ್ಲದೆ ನೈಜ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತವೆ.
- ಸುಧಾರಿತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಮೋಷನ್: ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಂಜಿನ್ ಕೇವಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬಳಕೆ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇಗದ ಚಲನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೂ (Fast-motion content) ಗ್ರೇಸ್ಕೇಲ್ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಪಲ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರೊಮೋಷನ್ (ProMotion) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 Hz ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈ-ಎಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 120 Hz ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ವರೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕಲರ್-ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಫ್ಲೋಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ: ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಳ ನಿಖರತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯು ಸಾಮಾನ್ಯ P3 ಕಲರ್ ಗ್ಯಾಮಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ Adobe RGB ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸಯಾನ್ (Cyan) ಬಣ್ಣಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, HDR ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 80 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು Rec. 2020 ಕವರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ವೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಲುಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಎರಡು ಕಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಬಹುದು.
ಮ್ಯಾಕ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ 'ಟಚ್' (Touch Screen) ಕ್ರಾಂತಿ!: ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಪಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡದೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಓಎಸ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಂದನಾಶೀಲವಾಗಿ (Responsive) ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆ: ಬಳಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮೂಲಕ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಿಂಚ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಜೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಂಡೋವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಲು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಝೀರೋ ಲ್ಯಾಗ್ಗಾಗಿ ಇನ್-ಸೆಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಟಚ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಇಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಒಳಗೇ ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಪರದೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ (Latency) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ: ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ಗಳು ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಇಡೀ 16 ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆಯೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್: ಟಚ್ ಬಳಸುವಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂಜ್ (Hinge) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಇತರರಿಗೆ ಅಲುಗಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಆಪ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್: ಮ್ಯಾಕ್ ಓಎಸ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟಚ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಬಹುತೇಕ ಆಪ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. Notion, Canva, Zoom ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಟಚ್ ಫೀಚರ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿವೆ.
ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ M5 ಪ್ರೊ / M5 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿಪ್ಸ್!: ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ 'ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್' (Dynamic Island) ಅನ್ನು ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊನಲ್ಲೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಸರ್ಚ್ (Spotlight Search), ಲೈವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ (Live Activities) ಮತ್ತು ಸಿರಿ ಎಐಗೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಒಳಗಡೆ ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ M5 Pro ಮತ್ತು M5 Max ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ತಯಾರಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿದೆ.
- ದೈತ್ಯ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 128 GB ವರೆಗೆ ಯುನಿಫೈಡ್ ಮೆಮೊರಿ (RAM) ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಬೃಹತ್ 16 TB ವರೆಗಿನ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ಎಸ್ಡಿ (SSD) ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಪಲ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮತ್ತು 4k/8k ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಫ್ಲೋಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 24 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್: ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಭಾರಿ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 4 ಪೌಂಡ್ (ಸುಮಾರು 1.3 ರಿಂದ 1.8 ಕೆಜಿ) ತೂಕವಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಡಿಯೋ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು Thunderbolt 5 ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ
- ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಇದರ ಸುಧಾರಿತ 6-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಬೇಸ್ (Bass) ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಮೈಕ್: ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 12MP ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ (Center Stage) ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಮೈಕ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- Thunderbolt 5 ಮತ್ತು ವೈ-ಫೈ 7: ಅತಿ ವೇಗದ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ Thunderbolt 5 ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈ-ಫೈ 7 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- macOS 27 ಮತ್ತು Apple Intelligence: ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ಇತ್ತೀಚಿನ macOS 27 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಸಿರಿ ಎಐ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಇಮೇಲ್ ತಪಾಸಣೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಎಐ ಆಟೊಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ವಿವರಗಳು: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಈ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ Apple MacBook Pro ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಿಂದಲೇ ಆಪಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ರಿಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬಳಿ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್ (Pre-order) ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರದ ನವೆಂಬರ್ 6 ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್-ಸ್ಟೋರ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ಒಂದು ರಾಜಿಯಿಲ್ಲದ ಅಪ್ರತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
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