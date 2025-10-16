ETV Bharat / technology

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊ! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Apple Macbook Pro M5 Chip: ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊ (Photo Credit- Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 11:38 AM IST

Apple Macbook Pro M5 Chip: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ತನ್ನ 14-ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊನ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ಸಾಧನ M5 ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ AI ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ M5 ಚಿಪ್ ಪ್ರತಿ ಕೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಲ್​ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರೇಟರ್​ ಜೊತೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ GPU ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ M4 ಚಿಪ್‌ಗಳಿಗಿಂತ 3.5x AI ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು 1.6x ವೇಗದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಈ M5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ "ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊ" ಮತ್ತು "ವಿಷನ್ ಪ್ರೊ" ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಪಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಐಫೋನ್ 17’ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ "ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್" ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ವದಂತಿಯ "ಐಫೋನ್ ಏರ್" ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಬುಧವಾರ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ "ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊ" ಪ್ರೊ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೇಸ್‌ಲೈನ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು M5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​: ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್​ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆ ವಿವರಗಳು: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 1,69,000 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 1,59,900 ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ರೂ. 9,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮಾರಾಟ ವಿವರಗಳು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ಮಾರಾಟವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

ಆಪಲ್‌ನ "ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊ" ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸಗಾರರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೆಟಿನಾ XDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 12MP ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 6-ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಧನವು 24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, RAW ಇಮೇಜ್ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ "M5 ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊ" ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ SSD ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು 4TB ವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: M5 ಚಿಪ್ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ CPU ಸುಧಾರಿತ ನ್ಯೂರಲ್​ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯ ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು (LLM ಗಳು) ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. "M1 ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ" ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ M5 ಆರು ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

"M5 ಚಿಪ್ ಡೀಪ್​ ಲರ್ನಿಂಗ್​, ಡೇಟಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು AI ವೀಡಿಯೊ ವರ್ಧನೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಪ್ರೊ ವರ್ಕ್‌ಫ್ಲೋಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಡ್ರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್‌ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರು ವೇಗವಾದ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು LM ಸ್ಟುಡಿಯೋದಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ LLM ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಆಪಲ್ ಮೆಸೇಜ್​ಗಳು, ಫೇಸ್‌ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಲೈವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಕೋಸ್ ತಾಹೋದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ UI ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ನಂತಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ WWDC ಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ, ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಸೆಂಟರ್​ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಫೋಲ್ಡರ್‌ಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಕಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೆನು ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

