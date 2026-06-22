ಆಪಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಸಿದ್ಧ
Apple Products: ಆಪಲ್ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಒಂದು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : June 22, 2026 at 8:17 AM IST
Apple Products: ಆಪಲ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ WWDC ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷ ಆಪಲ್ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ 'ಪವರ್ ಆನ್' ಸುದ್ದಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಅವರು 2026ರ ಉಳಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2027ರೊಳಗೆ ಆಪಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಸುಮಾರು 20 ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಸಿರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೀಟಾದಲ್ಲಿದೆ. ಆಪಲ್ WWDC 2024 ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಹೊಸ ಸಿರಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.
Apple has big plans in store for the rest of 2026, 2027 and 2028, including several new iPhones, Macs, iPads, AI wearables, home devices and more. Here’s a list of some of what to expect in the latest Power On - https://t.co/41IX3YKHyT— Mark Gurman (@markgurman) June 21, 2026
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ವಾಚ್ಗೆ ನಿಯಮಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಪಲ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಹಬ್ ಈ ವರ್ಷವೂ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಗುರ್ಮನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಆಪಲ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸಹ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ರೀಡಿಸೈನ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗುರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಆಪಲ್ನಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಐಫೋನ್ಗಳು
iPhone 18 Pro: ಎ 20 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್, ಚಿಕ್ಕದಾದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೂಕ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್, ಡಾರ್ಕ್ ಚೆರ್ರಿ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಪರ್ಚರ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂಲಕ 5G ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಪಲ್ನ ಸಿ2 ಮೋಡೆಮ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವು.
iPhone 18 Pro Max: ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊನಂತೆಯೇ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
iPhone Ultra: 7.7-ಇಂಚಿನ ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 5.3-ಇಂಚಿನ ಹೊರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಎರಡು ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಫೇಸ್ ಐಡಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಟಚ್ ಐಡಿ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ. ಐಒಎಸ್ 27 ಅನ್ನು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್ನಂತಹ ಇತರ ಬಹುಕಾರ್ಯಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
iPhone Air 2: ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಎ20 ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಐಫೋನ್ 20 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 20 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪಲ್ನ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಐಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳು "ಕರ್ವ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್" ಹೊಂದಿರುವ "ಬಹುತೇಕ ಎಡ್ಜ್ ಟು ಎಡ್ಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ" ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ವದಂತಿಗಳಿವೆ.
ಆಪಲ್ ವಾಚ್ಗಳು
- Apple Watch Series 12: ವೇಗವಾದ S11 ಚಿಪ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟಚ್ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ (Disputed) ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ.
- Apple Watch Ultra 4: ವೇಗವಾದ S11 ಚಿಪ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಚಿಪ್ ಹೊಂದಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟಚ್ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು (Disputed) ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ 3 ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆಪಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಫೋಟೋಗಳು, ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಐಪ್ಯಾಡ್ಗಳು
iPad 12: ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ A16 ಚಿಪ್, A18 ಚಿಪ್ ಅಥವಾ A19 ಚಿಪ್ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
iPad mini: A17 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್, A19 ಪ್ರೊ ಅಥವಾ A20 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್, OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವೈಬ್ರೆಷನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಮ್ಯಾಕ್
- Mac Studio: M4 ಮ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು M3 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್ಗಳಿಂದ M5 ಮ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು M5 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- Mac mini: M4 ಮತ್ತು M4 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ಗಳಿಂದ M5 ಮತ್ತು M5 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
- iMac: M4 ಚಿಪ್ನಿಂದ M5 ಚಿಪ್ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಸಹ ಇದೆ.
- MacBook Ultra: 2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊನ ಪ್ರಮುಖ ರೀಡಿಸೈನ್, M6 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು M6 ಮ್ಯಾಕ್ ಚಿಪ್ಸ್, OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಮ್ಯಾಕೋಸ್ 27ರಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೋಮ್, ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸಸ್
- Apple TV: ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಸಿರಿಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ A17 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು Wi-Fi 7 ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ Apple ನ N1 ಚಿಪ್ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ Apple TV ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫೇಸ್ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
- HomePod Mini: ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಸಿರಿಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ S9 ಚಿಪ್ ಅಥವಾ ಹೊಸದು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. Wi-Fi 7 ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಆಪಲ್ನ N1 ಚಿಪ್, ಸುಧಾರಿತ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ರೆಡ್ನಂತಹ ಹೊಸ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- HomePod: ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿರಿ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಫುಲ್-ಗಾತ್ರದ HomePod ದೊರೆಯಬಹುದು.
- Home Hub: ಸಿರಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಹಬ್, 6 ರಿಂದ 7-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, Apple Intelligence, FaceTime ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗಾಗಿ A18 ಚಿಪ್ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಟೆಬಲ್ ಮೇಲೆಯೂ ಇಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೇತುಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ.
- AirPods Ultra: Siri AI/ವಿಷುಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳೊಂದಿಗೆ AirPods ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
- Apple Glasses: ಓವಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಕಸ್ಟಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಆಪಲ್ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
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