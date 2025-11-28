ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5ನೇ ರೀಟೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ತೆರೆಯಲಿರುವ ಆ್ಯಪಲ್
Apple Fifth Retail Store In India: ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : November 28, 2025 at 3:04 PM IST
Apple Fifth Retail Store In India: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆ್ಯಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟೋರ್ ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಐದನೇ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ (2025) ತೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಮಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
"ಹೊಸ ಮಳಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಯ್ಡಾದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಕಂಪನಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಮಳಿಗೆ ನೋಯ್ಡಾದ ಸೆಕ್ಟರ್ 18ರಲ್ಲಿರುವ ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಂತೆಯೇ ನವಿಲು ಗರಿಗಳ ಕಲಾತ್ಮಕ ಥೀಮ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ನೋಯ್ಡಾ ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಫೋನ್, ಮ್ಯಾಕ್, ಆ್ಯಪಲ್ ವಾಚ್, ಐಪ್ಯಾಡ್ನಂತಹ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಳಿಗೆ ತಜ್ಞರು, ವ್ಯಾಪಾರ ತಂಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ತಂಡವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮಾಸಿಕ ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರೇಡ್-ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನಿಂದ ಐಒಎಸ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಹಂತ ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು:
- ಆ್ಯಪಲ್ ಸಾಕೇತ್ (ದೆಹಲಿ): ಏಪ್ರಿಲ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿವಾಕ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 6,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಆ್ಯಪಲ್ ಬಿಕೆಸಿ (ಮುಂಬೈ): ಏಪ್ರಿಲ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 20,000 ಚದರಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್.
- ಆ್ಯಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಬೆಂಗಳೂರು): ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2025ರಂದು ಏಷ್ಯಾ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 8,000 ಚದರಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ.
- ಆ್ಯಪಲ್ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಪುಣೆ): ಪುಣೆಯ ಕೋಪಾ ಮಾಲ್ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2025ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 10,000 ಚದರಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ.
ಈ ನಾಲ್ಕು ಆ್ಯಪಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10ರ ವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.
