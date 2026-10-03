AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನದ ಭಯ!: ಮ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೈವಸಿ ಲಾಕ್ ತರುತ್ತೆ ಆಪಲ್!
Apple Mac Privacy Controls: AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ OS ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೈವಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರುವುದಾಗಿ ಆಪಲ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : October 3, 2026 at 12:40 PM IST
Apple Mac Privacy Controls: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರೈವಸಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತರಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಥರ್ಡ್ - ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಅದರಲ್ಲೂ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮ್ಯಾಕ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ಗೆ 'ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್' ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ "ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಳಕೆದಾರರ ಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ" ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡುವುದು ಎಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈಲ್, ಮೇಲ್, ಮೆಸೇಜ್, ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ.
ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಫ್, ಮ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್: ಆಪಲ್ನ ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ 'ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್' ಎಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಪಾಯ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ಆಕ್ಸೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅಂತಹ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮೆಟಾ AI ಏಜೆಂಟ್ ವಿವಾದವೇ ಕಾರಣವೇ?: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೆಟಾದ AI ಏಜೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ 'ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್' ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆಪಲ್ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಪ್ಟ್-ಇನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
"ಮ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓದಲು ನೀವು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜಸ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡದ ಹೊರತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಓದಲಾರದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಆಪಲ್ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದರು.
AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಹಾವಳಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಟೂಲ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವುದು. ಆದರೆ ಈ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ಎಐ ತನ್ನ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಆಪ್ಟ್ - ಇನ್ ಫೀಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಓದಲು, ಸಾರಾಂಶ ಮಾಡಲು, ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಆಪಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಪಲ್ನ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ AI ಏಜೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಪ್ರೈವಸಿ ಹೋದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಆಪಲ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಹಾಕಲು ಹೊರಟಿದೆ.
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