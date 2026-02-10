ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್-2026ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ: ಡೆವಲಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ
Apple Swift Student Challenge 2026: ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
Published : February 10, 2026 at 11:52 AM IST
Apple Swift Student Challenge 2026: ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ದ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆ್ಯಪಲ್ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವರನ್ನು ಆ್ಯಪಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಹು ದಿನದ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದೇನು?:
- ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು.
- ಆ್ಯಪ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿರಬೇಕು.
- ಆ್ಯಪ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವವು 3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು.
- ಆ್ಯಪ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಅರ್ಹರು?:
- ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಾರದು.
- ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 13 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು.
- ಚೀನಾ, ಇಸ್ರೇಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.
- ಆ್ಯಪಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ಖಾತೆ (ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸಿದ) ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು:
- ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು.
- ಮನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ STEM ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.
- ಆ್ಯಪಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
- ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರಬೇಕು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು:
- ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ 4.6 ಅಥವಾ Xcode 26 (ಅಥವಾ ಹೊಸದು) ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.
- ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು 25MBಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ZIP ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
- ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧ್ವನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ZIP ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
- ತೀರ್ಪು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
- ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸವಾಗಿರಬೇಕು.
- ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡೊಮೇನ್ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಬೇಕು.
- ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಷಯವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ 2026 ಪ್ರಶಸ್ತಿ:
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ್ಯಪಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಇನ್ನೋವೇಶನ್
- ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್ ಚಿಂತನೆ
- ಸೋಶಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್
- ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಐಡಿಯಾ
ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಜೇತರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ "Distinguished Winner" ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಜೇತರು ಪಡೆಯುವುದೇನು?:
- ಆ್ಯಪಲ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶಿಷ್ಠ ವಿಜೇತರನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊ (ಆಪಲ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ) ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ.
- ಆ್ಯಪಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತದೆ.
- ವಿಜೇತರಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
- ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
- ಅವರು ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು: ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಜೇತರನ್ನು ಸಹ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಐಐಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೌರವ್ ಕುಕ್ರೇಜಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2025 ರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಠ ವಿಜೇತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅವರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಏಡ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮೋಡ್ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸದೆಯೇ ಹಂತ-ಹಂತದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
