ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭ! ಈ ವರ್ಷ ಐಫೋನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಸಿಇಒ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಈವೆಂಟ್ ಸಹ ಡಿಫರೆಂಟ್!!
Apple Surprise And Shine Event: ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಆಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 7, 2026 at 8:38 AM IST
Apple Surprise And Shine Event: ಆಪಲ್ನ ಐಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನ ಎರಡನೇ ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಈವೆಂಟ್ Surprise and Shine ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈವೆಂಟ್ ಬುಧವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಪಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಹೊಸ iPhoneಗಳು ಮತ್ತು Apple Watches ಅನ್ನು ತನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷವೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಫರೆಂಟ್!: ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಐಫೋನ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ, ಸಿಇಒ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆಪಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಶೋನಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇದು ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಶೋ: ಟಿಮ್ ಕುಕ್ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ CEO ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಟೆರ್ನಸ್ ಹೆಡ್ಲೈನರ್ ಆಗಿರುವ ಮೊದಲ ಆಪಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈವೆಂಟ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಇತರ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಪಲ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
These are some of the new products Apple could launch at the #AppleEvent next month 🔥 pic.twitter.com/rdu4nTp5TP— Apple Hub (@theapplehub) August 26, 2026
ಲೈವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾ?: ಲೈವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆಯೇ? ಮೊದಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಈವೆಂಟ್ಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಟೆರ್ನಸ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆಯೇ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಆಪಲ್ ಯಾವುದಾದರೂ "Turn" ಪನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ: ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಪಲ್ iPhone ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಆಪಲ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು iPhone Ultra ಎಂದು ಕರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಪುಸ್ತಕದಂತೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮಡಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಂತೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು (ವೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್), ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಡ್ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ Touch ID ಮರುಪರಿಚಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಲಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವದಂತಿಗಳು $2,000 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿವೆ.
iPhone 18 Pro ಮತ್ತು Pro Max: iPhone Ultra ಈ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಏಕೈಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಐಫೋನ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ iPhone 18 ಅನ್ನು ವಸಂತಕಾಲದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ iPhone 18 Pro ಮತ್ತು Pro Max ಈ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗುವ ಇತರ ಐಫೋನ್ಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ A20 Pro ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಉತ್ತಮ ಮೋಡೆಮ್ (ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ C2, ಬಹುಶಃ USನಲ್ಲಿ Qualcomm ಮೋಡೆಮ್) ಮತ್ತು ಹೊಸ Dark Cherry ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ iPhone 18 Pro iPhone 17 Pro ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ (ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಪರ್ಚರ್, ಹೊಸ ಸೆನ್ಸರ್ ಟೆಕ್) ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ 24 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 6-8 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
We are now less than three days away from the #AppleEvent 🔥— Apple Hub (@theapplehub) September 6, 2026
Apple is expected to introduce the iPhone 18 Pro models and its first-ever foldable iPhone pic.twitter.com/p5sZwQexRC
Apple Watch Series 12 ಮತ್ತು Ultra 4: ಈ ವರ್ಷ ನಾವು Apple Watch Series 12 ಮತ್ತು Ultra 4 ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಮಾಡೆಲ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾದ S12 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಸ ಹೆಲ್ತ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ SE 4 ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವದಂತಿ.
Apple TV ಮತ್ತು HomePod mini: ಎರಡೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದವು. ಆಪಲ್ ಹೊಸ Apple TV 4K ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು HomePod mini ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಸಿರಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ OS 27 ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ Siri ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಶಿಪ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ TV ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು HomePods ಆಪಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ "ಹೋಮ್ ಹಬ್" ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆಪಲ್ ಅವು ಹೊಸ ಸಿರಿ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
Hands-on with a foldable iPhone dummy unit 👀— Apple Hub (@theapplehub) September 7, 2026
I’m really liking this design! It feels compact and comfortable in the hand, especially when folded pic.twitter.com/xohvba5o5r
HomePad ಪ್ರಿವ್ಯೂ: ಹೊಸ Apple TV ಮತ್ತು HomePod mini ಆಪಲ್ಗೆ ಹೊಸ Siri ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ವಿಸ್ತರಿತ AI ಫೀಚರ್ಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ದೊಡ್ಡ, ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವೆಂದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ವದಂತಿಯಾಗಿರುವ HomePad ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಬ್. ಈ ಸಾಧನವು iPad ತರಹದ ಚೌಕಾಕಾರದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೇತುಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಡಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು Siri AI ನಿಂದ ಚಾಲಿತ HomeOS ಎಂಬ ಹೊಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ Mark Gurman "ಆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಸಾಧ್ಯ". ಇದು ಶೋ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಟೆರ್ನಸ್ ಅವರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ "One more Thing" ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
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