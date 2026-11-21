ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸುವ ಹೊಸ ‘ಎಐ ಏಜೆಂಟ್’ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್: 2027ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
Apple AI Agent Development Report: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿಗ್ಗಜ ಆಪಲ್ ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸುವ, ಆಪ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೋಡ್ ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೊಸ AI ಏಜೆಂಟ್ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 8:18 AM IST
Apple AI Agent Development Report: ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ಖ್ಯಾತ ವರದಿಗಾರ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಲ್ಲ ತನ್ನದೇ ಆದ 'ಎಐ ಏಜೆಂಟ್' (AI Agent) ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪದೇ ಪದೇ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡದೆಯೇ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 'ಸಿರಿ' (Siri) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರಳ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಎಐ ಟೂಲ್ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ.
- ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿವಿಧ ಆಪ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಪ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಪ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು.
- ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.
- ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೋಡ್ (Code) ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ಆಪಲ್ ಈ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ (Devices) ಇದು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇದು ಸಿರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಆಪಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಯವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಹೀರಾತು!: ನವೆಂಬರ್ 17, 2026 ರಂದು ಆಪಲ್ನ ಕರಿಯರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಈ ರಹಸ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ "ಸೀನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಎಜೆಂಟಿಕ್ ಎಐ - ಪ್ರೋಆ್ಯಕ್ಟಿವ್" (Senior Engineering Manager, Agentic AI - Proactive) ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಆಪಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಐ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ (ML) ಪರಿಣತರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಹಲವು ಹಂತಗಳಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಐ ಟೂಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಎಐ ಸಾಧನದ ಡೇಟಾಗೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆ (Privacy) ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಕಠಿಣ ಅನುಮತಿ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಿದೆ.
ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ರೇಸ್ಗೆ ಆಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಪಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಪೈಪೋಟಿಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
- ಓಪನ್ಎಐ (OpenAI) ತನ್ನ 'ಡಾಟ್ಸ್' (Dots) ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮೆಟಾ (Meta) ತನ್ನ 'ಮ್ಯೂಸ್' (Muse) ಏಜೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ (Anthropic) ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ (Google) ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಐ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ.
- ಆಪಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ iOS 27 ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಿರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಓದಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಆಪ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ಆಪಲ್ ಎಐ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಎಐ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡುವಂತೆ ಆಪಲ್ನ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಜಾನ್ ಟೆರ್ನಸ್ ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕ್ರೇಗ್ ಫೆಡೆರಿಘಿ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಮ್ಯಾಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಐಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ: ಒಂದೆಡೆ ಆಪಲ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ (Mac) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಆಪ್ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಮುಂಬರುವ macOS 27.3 ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ (Warning) ಕಾಣಿಸಲಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಕೈಯಾರೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಆಪಲ್ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್?: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ಈ ಹೊಸ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ 'ಎಜೆಂಟಿಕ್ ಎಐ' ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವುದು ಟೆಕ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಆಪಲ್ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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